Küme düştüğü sezonun gerisinde kaldı





BURSA (AA) - HÜSEYİN YEŞİLKAVAK - Spor Toto Lig'de bu sezon, son hafta deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek küme düşmekten kurtulan Bursaspor, son yılların en kötü dönemini yaşadı.

Sezona Hamza Hamzaoğlu'nun teknik direktörlüğünde başlayan ve ligin ilk yarısında topladığı 27 puanla 5. sırada bulunan ve sezon sonunda Avrupa kupalarına gitmeyi hedefleyen Bursaspor'da, ligin ikinci yarısıyla başlayan düşüş, son haftaya kadar devam etti.

Hamza Hamzaoğlu'nun istifasının ardından sırasıyla Tunahan Akdoğan, Mutlu Topçu, Adnan Örnek ve Mustafa Er'in teknik sorumluluğunda maçlara hazırlanan yeşil-beyazlılar, ikinci yarıda oynadığı 18 müsabakadan sadece 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek, 11 puan toplayabildi. Bursaspor, 18 maçın 13'ünü ise kaybederek kendini düşme potasında buldu ve son anda küme düşmekten kurtuldu.

Ligin sonunda, oynadığı 34 maçtan 11 galibiyet, 5 beraberlik 18 mağlubiyet elde ederek 38 puanla sezonu 14. sırada tamamlayan yeşil-beyazlılar, bu sonuçlarla küme düştüğü 2003-2004 sezonunun bile gerisinde kalarak taraftarını üzdü.

Bursaspor, küme düştüğü ve 2 yıl boyunca Süper Lig'den ayrı kaldığı 2003-2004 sezonunda oynadığı 34 maçın 10'unu kazanıp 10'unda berabere kalarak, 14 maçtan da mağlup ayrılmış, topladığı 40 puanla 16. sırada tamamladığı lige veda etmişti. Yeşil-beyazlı ekip, o dönem 40 gol atarken kalesinde de 40 gol görmüştü.





- 2007-2008 sezonuyla puan benzerliği





Bursa temsilcisi, 2 yıllık aranın ardından yeniden "merhaba" dediği Süper Lig'de 2006-2007 sezonundan bugüne en kötü ikinci sezonunu ise 2007-2008'de yaşadı. Yeşil-beyazlılar, o sezon 34 maçın 9'unu galibiyet, 11'ini beraberlik, 14'ünü de mağlubiyetle tamamlarken, attığı 31 gole karşılık kalesinde 40 gol görmüş, topladığı 38 puanla ligi 13. sırada bitirmişti.

Bursaspor'un son 11 yılda lig sonunda aldığı puanlar şöyle:

SezonTopladığı puan Sıralamadaki yeri 2016-2017 38 142015-2016 44 11 2014-2015 57 62013-2014 46 82012-2013 55 42011-2012 49 82010-2011 61 32009-2010 75 12008-2009 58 62007-2008 38 13 2006-2007 45 10







