Kupa, ödül ve rekorların adamı Ronaldo





İSTANBUL (AA) - YUNUS KAYMAZ/MUTLU DEMİRTAŞTAN - Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Real Madrid formasıyla son yıllarda sergilediği performansla futbol dünyasında kazanmadık kupa bırakmazken, aldığı ödüller ve kırdığı rekorlarla da tarihe geçti.

Real Madrid ile geride kalan sezon başarılarına yenilerini ekleyen Ronaldo, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga), UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Yaşı ilerledikçe daha skorer bir kimlik kazanan Ronaldo, gol noktalarında durdurulamaz hale geldi. Güçlü fiziği, hızı, tekniği ve başarılı son vuruşlarıyla dikkati çeken 32 yaşındaki Ronaldo, kazandığı kupalar ve kırdığı rekorlarla şimdiden tarihin en iyi futbolcuları arasına girdi.

Geçen yılın Altın Top ve FIFA Yılın Futbolcusu ödüllerinin sahibi olan, bu seneki ödüllerin de en büyük favorisi konumundaki Ronaldo, UEFA'nın yılın takımı, sezonun kadrosu ve Avrupa'da yılın futbolcusu seçimlerinde yer alarak Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı unvanını elde etti.







- Şampiyonlar Ligi ve Altın Top koleksiyonu

Ronaldo, sergilediği performansla efsane haline geldiği Real Madrid'de, kariyerindeki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Altın Top ödülü sayılarını 4'e çıkardı.

Yıldız futbolcu, Real Madrid formasıyla son 4 yılda üçer kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Altın Top ödülü kazanma başarısı gösterdi.





- Gole doymuyor

Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus'a attığı iki golle şampiyonluğu getiren isimlerin başında yer alan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, toplam 600 gole ulaşarak kariyeri açısından da önemli bir başarıya imza attı.

Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da 31 maçta 5 gol atan Ronaldo, Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United formasıyla çıktığı 292 mücadelede 118 kez rakip fileleri havalandırdı.

Rotasını İspanya'ya çeviren ve 2009 yılından bu yana Real Madrid formasını giyen Ronaldo, eflatun-beyazlı takımda ortaya koyduğu performansla kariyerinin en parlak günlerine ulaştı. Madrid temsilcisiyle 394 karşılaşmada 406 kez gol sevinci yaşayan Portekizli futbolcu, maç başına 1.03 gol ortalaması yakaladı.

Son olarak 2016 yılında Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz ile şampiyonluk sevinci yaşayan Ronaldo, 138 kez terlettiği milli takım formasıyla 71 gol attı.





- "Kupa 1"de 100 gole ulaşan tek isim

1992-1993 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanmaya başlayan Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Ronaldo, 100 gol barajını geçen tek isim oldu.

Son olarak Juventus karşısında oynanan finalde rakip fileleri iki kez havalandıran Ronaldo, şu ana kadar çıktığı 140 maçta 105 gol attı.

Ronaldo'yu 115 maçta 94 gol bulan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi takip etti.





- Bir sezonda en çok gol atan Ronaldo

Real Madrid formasıyla 2013-2014 sezonunu 17 golle tamamlayan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını da elinde tutuyor.

Listenin 2. sırasında da 2015-2016 sezonundaki 16 gollük performansıyla yine Ronaldo yer alıyor.





- En fazla "hat-trick" yapan iki oyuncudan biri

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nin en fazla "hat-trick" yapan iki oyuncusundan biri konumunda bulunuyor.

Ligde 7 kez "hat-trick" yapan Ronaldo, bu unvanı Messi ile paylaşıyor.





- Finallerin adamı

Manchester United ile 2008 yılında, Real Madrid ile de 2014 ve 2017 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi finallerinde gol atan Ronaldo, 3 farklı final maçında da gol atan ilk futbolcu oldu.

Finallerde sırasıyla Chelsea, Atletico Madrid ve Juventus ağlarını toplam 4 kez sarsan Ronaldo, Avrupa arenasındaki kupa finallerinde en fazla gol atan futbolcular sıralamasında üçüncü durumda bulunuyor.

Kupa finallerinde Alfredo Di Stefano ve Ferenc Puskas 7'şer golle zirvede yer alırken, Dino Baggio, Jupp Heynckes ve Allan Simonsen altışar, Cristiano Ronaldo, Rob Rensenbrink ve Kurt Hamrin dörder gol kaydetti.

Bu sezon Kupa 1'de oynadığı 13 maçta 12 gol kaydeden 32 yaşındaki oyuncu, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016'nın ardından 5. kez gol kralı unvanının sahibi oldu.





- Portekiz Milli Takımı'nın da en golcüsü

Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nda tarihin en fazla forma giyen ve gol atan futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.

Milli takım ile 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda zafere ulaşan 32 yaşındaki futbolcu, 2003'ten bu yana 138 maça çıktığı Portekiz formasıyla 71 kez fileleri havalandırdı.





- Sağ ayağını çalıştırdı

Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 600 golün yarıdan fazlasını sağ ayağıyla kaydetti.

Yıldız futbolcu, sol ayak ve kafa gollerinin yanı sıra bir de beliyle attığı golle takımının skor yüküne katkıda bulundu.

Kulüp düzeyinde üç takımın yanı sıra milli takımla toplam 855 maça çıkan Ronaldo, 600 golün 389'unu sağ ayakla, 107'sini sol ayakla, 103'ünü kafa vuruşuyla kaydetti. 2014 yılında ise Athletic Bilbao'yu 5-0 yendikleri maçta Pepe'nin vuruşunda top Portekizli futbolcunun beline çarparak ağlara gitmişti.

Gollerinin 502'sini ceza alanı içinden, 98'ini dışından atan Ronaldo, iç sahada 328, dış sahada 241, tarafsız sahalarda ise 31 gol attı.





- Rooney'yi yediye katladı

Portekizli yıldız, bir dönem Manchester United'da birlikte forma giydiği Wayne Rooney'yi 30 yaşından sonra atılan goller baz alındığında geride bıraktı.

İngiltere Milli Takımı ve Manchester United tarihinin en çok atan futbolcusu olarak tarihe geçen ancak son dönemde büyük bir düşüş yaşayan Rooney, 30 yaşından sonra çıktığı 67 maçta 17 gol atarken, aynı dönemde 177 karşılaşmada forma giyen Ronaldo 118 kez skor üretti.