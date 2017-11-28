Kupa Voley'de eşleşmeler belli oldu

ANKARA (AA) - 2017-2018 Voleybol Sezonu Kupa Voley erkekler kategorisi kura çekimi yapıldı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Ankara Volley Hotel'de gerçekleştirilen kura çekimine TVF'nin liglerden sorumlu asbaşkanı Ahmet Göksu, Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu Başkanı Aziz Yener ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış katıldı.
Efeler Ligi’nde 1. devre karşılaşmalarının sona ermesinin ardından sıralamada ilk dörtte yer alan Ziraat Bankası, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Halkbank ve Arkas Spor, organizasyona final etabından dahil olacak.
Kupanın final etabı, Şanlıurfa’da 11 Nisan Spor Salonu’nda 15-16-17 Aralık 2017 tarihlerinde oynanacak.
Şampiyon olan ekip, Türkiye'yi 2019 CEV Kupası'nda temsil edecek.
Kupada 1. bölüm eşleşmeleri ve maç takvimi şöyle:
9 Aralık Cumartesi:
İnegöl Belediyespor-Afyon Belediyesi Yüntaş
Jeopark Kula Belediyespor-Maliye Piyango
TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Fenerbahçe
Beşiktaş-Galatasaray HDİ Sigorta
12 Aralık Salı:
Afyon Belediyesi Yüntaş-İnegöl Belediyespor
Maliye Piyango-Jeopark Kula Belediyespor
Fenerbahçe-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik
Galatasaray HDİ Sigorta-Beşiktaş