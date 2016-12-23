Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak

Kupa Voley'de heyecan başlıyor

- Kadınlar ve erkeklerde 1. bölüm, yarın yapılacak maçlarla start alacak

Kupa Voley'de heyecan başlıyor

ANKARA (AA) - Voleybolda Kupa Voley heyecanı, yarın yapılacak maçlarla başlayacak.

Vestel Venus Sultanlar Ligi ile Efeler Ligi'nde ilk devre maçları tamamlanırken, filede heyecan, devre arasında oynanacak Kupa Voley, 1. bölüm maçlarıyla devam edecek.

Bu sezon ilk kez Kupa Voley adıyla oynanacak Türkiye Kupası'nda, liglerinde 1. devreyi ilk 4 sırada bitiren kadınlarda VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe ve Galatasaray, erkeklerde ise Ziraat Bankası, Arkas Spor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe, doğrudan final etabına katılacak.

Liglerinde son 8 sıradaki takımlar ise birinci bölümde, biri içeride, biri deplasmanda olmak üzere iki maç oynayacak. İki maç sonunda üstün olan 4 takım, final grubuna yükselecek, kalan diğer 4 takım ise elenecek. Puan, set ve sayı averajlarının eşit olması durumunda ikinci maçın oynandığı yerde 15 sayılık altın set yapılacak. Seti alan takım, final grubuna yükselecek.

Kupada ilk bölüm maçları 24-25 ve 28-29 Aralık tarihlerinde, finaller ise erkeklerde 10-12, kadınlarda ise 15-17 Ocak 2017 tarihlerinde oynanacak.

Kupa Voley'de yarın yapılacak maçlar şöyle:

- Kadınlar

16.00 Halkbank-Beşiktaş (Ankara Başkent)

16.30 Seramiksan-Sarıyer Belediyesi (Manisa Turgutlu Yıldırım Beyazıt)


- Erkekler

14.30 Tokat Belediye Plevne-İnegöl Belediyespor (Ali Yücel)

15.00 Afyon Belediye Yüntaş-Maliye Piyango (Afyonkarahisar Atatürk)

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
1. BölümEfeler LigiKupa VoleyVestel Venus Sultanlar LigiVoleybol
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.