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Kupada 5. tur ilk maçları tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur ilk maçları, bugün oynanan 5 karşılaşmayla sona erdi.

Kupada 5. tur ilk maçları tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur ilk maçları, bugün oynanan 5 karşılaşmayla sona erdi.

Günün öne çıkan karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti.

Kupada rövanş karşılaşmaları 12, 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Orhangazi Belediyespor-Antalyaspor: 0-3

Akın Çorap Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor: 4-2

Kipaş Kahramanmaraşspor-Medipol Başakşehir: 1-3

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: 0-4

Kayserispor-Eyüpspor: 3-2

Muhabir: Emre Doğan

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