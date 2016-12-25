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Kupada hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 27 Aralık Salı günü yapılacak maçları yönetecek hakemler belirlendi.

Kupada hakemler belli oldu

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 27 Aralık Salı günü yapılacak maçları yönetecek hakemler belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

12.30 Anagold 24 Erzincanspor-Elazığspor: Emre Malok

14.00 Kırklarelispor-Gaziantepspor: Süleyman Abay

16.30 Sivasspor-Yeni Amasyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

18.30 Çaykur Rizespor-Sancaktepe Belediyespor: Kutluhan Bilgiç

20.30 Beşiktaş-Boluspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Muhabir: Emrah Oktay

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