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Kupada oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 28 Kasım Salı günü oynanacak ilk maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Kupada oynanacak maçların hakemleri belli oldu

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 28 Kasım Salı günü oynanacak ilk maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada salı günü oynanacak maçları yönetecek hakemler şunlar:

13.00 Kars 36 Spor-Gençlerbirliği: Hakan Ceylan

14.30 Beşiktaş-Grandmedical Manisaspor: Bahattin Şimşek

14.45 Ankara Demirspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Abdullah Yılmaz

18.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Barış Şimşek

20.30 Galatasaray-Sivas Belediyespor: Suat Arslanboğa

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