Kupalar Burcu Taşbaş'a hediye

ANKARA (AA) - BUĞRA ERSAVAŞ - Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde (TKBL) şampiyon olarak Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükselen OGM Orman Gençlik Spor Kulübü'nün başantrenörü Furkan Sağlık, "Hem şampiyonluk hem de federasyon kupasını Burcu Taşbaş'a hediye ediyoruz." dedi.

Sağlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında kulüp başkanı Ahmet İpek'e iki kupa için söz verdiklerini belirterek, "Beklentileri karşılayabilmek için lige uygun güzel bir takım yaptık. Genç oyuncularla tecrübelilerin enerjisini birleştirmeye gayret ettik. Bu ligi tanıyan, bu lig için iyi kabul edilebilecek oyuncuları takıma kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Sezon başında oyuncuları Burcu Taşbaş'a kanser teşhisi konulduğunu ve 35 gün sonra kaybettiklerini anımsatan Sağlık, bu süreçten sporcuların olumsuz etkinlendiğini dile getirdi.

Oyuncuları psikolojik olarak toparlamakta zorlandıklarını vurgulayan Sağlık, "Belli bir süre sonra ise konu 'Burcu için final oynayalım, kupaları Burcu için alalım' noktasına geldi. Sonunda verdiğimiz sözleri tuttuk ve iki kupa kazandık. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Hem şampiyonluk hem de federasyon kupasını Burcu Taşbaş'a hediye ediyoruz." diye konuştu.





- "Başarının anahtarı savunma"





Furkan Sağlık, geçen sezon da TKBL'de oynadıklarını ve 4'lü finale yükselme başarısı gösterdiklerini hatırlatarak, eksikleri gördüklerini ve hangi pozisyona hangi oyuncuyu almaları gerektiğini tespit ettiklerini dile getirdi.

Geçen sezon 4'lü finallerde 3. olduklarını ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükselemediklerini vurgulayan Sağlık, "Bu sezon tamamen planlı hareket ettik. Ligi en az sayı yiyen takım olarak bitirdik. Play-off'lar da dahil olmak üzere ortalama 57 sayı yedik. Bu kadar hücum becerisi olan bir takıma bu denli güçlü savunma yaptırabilmek zor oldu ama başardık. Başarı da bu sayede geldi. Başarının anahtarı savunma oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan ve yönetim kurulunun her zaman büyük destek verdiğini dile getiren Sağlık, şöyle devam etti:

"Federasyon Kupası'na gittiğimiz dönemde ligde 4 yenilgi almıştık. Bu kadar hedefli bir takım için yüksek bir rakam. İlk yarıyı 1-2 yenilgiyle bitirmeyi planlarken, alınan 4 yenilgi bize negatif yansıdı ama kupayı kazanarak bu durumdan kurtulduk. Kupayı kazandıktan sonra takım daha da iyi sinyaller vermeye başlamıştı. Finallere geldiğimiz zaman takımın en skoreri ve en iyi savunmacısı Nihan Demirkol, ikinci maçın başında sakatlandı. Bu olay sonrasında kamuoyunda 'OGM Ormanspor en önemli oyuncusunu kaybetti' şeklinde bir algı oluştu ve herkesin bize olan inancı azaldı. Ancak süreç beklenen gibi olmadı. Final maçına geldiğimiz zaman 25 sayıyla kaybetsek bile ikinci olarak lige çıkıyorduk. Maçı izlemek üzere salona genel müdürümüz, genel müdür yardımcılarımız, kulüp başkanımız ve yöneticilerimiz geldi. Onların önünde kupa almak istedik. Sezonu kupasız ikinci bitirmek bizi tatmin etmeyecekti. Oyuncularda da bu hırsı gördüm. Son topa kadar mücadele ettik ve kazandık."





- Yeni sezon planlaması





Kurum takımı oldukları için kulüp kültürünü bozmayacak kişilerle çalışmayı tercih ettiklerinin altını çizen Sağlık, yeni sezon hazırlıklarına da 1 Ağustos'ta başlayacaklarını söyledi.

Sağlık, TKBL ile Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi arasında çok büyük farklar bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Açıkça konuşmak gerekirse bütçemiz Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi için aşağılarda. Yeni sezonda ligde kalmak için çabalayacak ve maçlarımızı buna göre oynayacağız. Lige bu sezon çıkan bir takım için bu normal. Ligde kalmayı başarırsak, bu bir başarıdır. Sonrasında üzerine koyarak sistemli gitmek gerekiyor. Bütçemize uygun oyuncuları kadromuza katmaya çalışacağız. Alınan her galibiyet başarı olarak görülmeli çünkü henüz bu ligde çok yeniyiz."

Şampiyon kadrodan bazı oyuncularla yeni sezonda da devam etmek istediklerini belirten Furkan Sağlık, "Damla Gezgin ve Nihan Demirkol ile sözleşmemiz devam ediyor. Onlarla hem TKBL'ye hem de Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ni düşünerek anlaşmıştık. 1996 doğumlu oyuncumuz Alperi Onar, en az ücretle oynayan oyuncumuzdu. Alperi, öyle güzel işler yaptı ki artık kulüp seçme konumuna geldi. Eski oyuncularımız önceliğimiz olacak ama bütçe dengesini kaçırmamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.