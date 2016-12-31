"Kupalarla dolu bir yıl temenni ediyorum"





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 2017'nin herkes için mutlu, huzurlu, Fenerbahçeliler özelinde ise başarı, şampiyonluk ve kupalarla dolu bir yıl olmasını diledi.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübünün resmi yayın organı Fenerbahçe dergisinin ocak sayısındaki yazısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli forma için ter döken tüm sporculara ve takımlara başarılar dileyen Yıldırım, yeni yılla ilgili şunları kaydetti:

"2017 yılının herkes için mutlu, huzurlu, Fenerbahçeliler özelinde başarı, şampiyonluk ve kupalarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımız için, ülkemizi tehdit eden iç ve dış düşmanlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağımız, güzel vatanımızda hep beraber, sağlık ve mutluluk içinde yaşayacağımız günler diliyorum."





- "Sabrımızın kalmadığı bir noktadayız"





Aziz Yıldırım, yazısında, son zamanlarda yaşanan terör olaylarına tepki gösterdi.

Terör örgütlerinin, aralık ayı içerisinde gerçekleştirdikleri hain saldırılarla birçok asker, polis ve sivil vatandaşın hayatına kastettiğini, çok sayıda insanın da yaralanmasına neden olduğunu vurgulayan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman ordumuz, sınır ötesinde yine bir terör örgütüne karşı yürüttüğü operasyonda çok sayıda şehit ve gazi verdi. Kayseri'de kahraman komandolarımızı, İstanbul Beşiktaş'ta kahraman polislerimizi ve masum sivilleri ve son olarak Suriye'de sınır ötesi harekata katılan kahraman askerlerimizi bizlerden koparan bu insanlık dışı saldırılara karşı, toplumumuz her kesimiyle tek yürek oldu. Artık söylenecek lafın bittiği, bıçağın kemiğe dayandığı, sabrımızın kalmadığı bir noktadayız."

Fenerbahçe camiası olarak teröre karşı emniyet güçlerinin yanında olduklarını bildiren Yıldırım, şunları aktardı:

"Milletimizin birliğini bozmaya, ülkemizin bütünlüğünü ortadan kaldırmaya yönelen bu terör dalgasını üretenlere bir kez daha amaçlarına ulaşamayacaklarını, huzur ve birliğimizi bozamayacaklarını haykırıyorum. Milletimizin bekası ve ülkemizin bölünmez bütünlüğü için mücadele eden emniyet güçlerimizin bu kutsal mücadelede muzaffer olacaklarına olan inancımızı Fenerbahçe camiası olarak en güçlü şekilde ifade ediyor, onlarla gurur duyduğumuzu ve dualarımızın onların sağlığı ve başarısı için olduğunu kendilerine buradan söylemek istiyorum."

Spor Toto Süper Lig'de yollarına devam ederken, UEFA Avrupa Ligi'nde grubu ilk sırada tamamlayarak adlarını son 32 turuna yazdırdıklarını hatırlatan Yıldırım, dergideki yazısında basketbol takımı, şike davası ve Fenerbahçe Üniversitesinin kurulma çalışmalarıyla ilgili de bilgiler verdi.

Futbol takımındaki başarıdan dolayı teknik direktör Dick Advocaat başta olmak üzere tüm ekibi kutladığını ifade eden Yıldırım, hedeflere ulaşmak için yönetim, teknik heyet ve futbolcuların kenetlenerek canla başla çalıştıklarını aktardı.

Aziz Yıldırım, erkek basketbol takımı için ise aralık ayındaki en önemli olayın Obradovic ile yaptıkları 3 yıllık yeni sözleşme olduğunu vurgulayarak, tecrübeli başantrenörle hedeflerdikleri Avrupa şampiyonluğuna ulaşacaklarına inandığını kaydetti.