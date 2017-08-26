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Kürek: Gençler Türkiye Şampiyonası

- Sapanca Gölü'ndeki yarışlar, 17 kulüpten 328 sporcunun katılımıyla başladı

Kürek: Gençler Türkiye Şampiyonası

SAKARYA (AA) - Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası, 17 kulüpten 328 sporcunun katılımıyla Sakarya'da başladı.

Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda bin ve 2 bin metrede düzenlenen yarışların ilk gününde, takımlar arasında büyük çekişme yaşandı.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eleme yarışlarının ardından finallerin gerçekleştirildiğini belirterek, "Buradan çıkacak olan netice sonrasında Balkan Şampiyonası için milli takım kadrosu oluşturulacak. Gördüğünüz gibi hava şartları da iyi. Şampiyona yarın da devam edecek. İnşallah havalar böyle gider. Gençler ve yıldızlar kategorilerinde ciddi bir katılım var, belirli elemeyi geçenler bu şampiyonaya katılıyor." diye konuştu.

Şampiyonada ilk gün yarışlarında alınan sonuçlar şöyle:

Yıldız kızlar dört çifte: 1. Adana Gençlik ve Spor, 2. Galatasaray, 3. Sakarya Gençlik Merkezi

Yıldız erkekler tek çifte: 1. Fenerbahçe A, 2. Sakarya Gençlik Merkezi A, 3. Galatasaray A

Yıldız erkekler iki tek: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Sakarya Gençlik Merkezi

Yıldız erkekler iki çifte: 1. Fenerbahçe A, 2. Galatasaray A, 3. Şişecam Çayırova

Yıldız erkekler dört tek: 1. Fenerbahçe A, 2. Galatasaray, 3. Şişecam Çayırova

Küçük kızlar dört çifte: 1. Galatasaray, 2. Adana Gençlik ve Spor

Küçük erkekler tek çifte: 1. Şişecam Çayırova A, 2. Fenerbahçe A, 3. Fenerbahçe C

Küçük kızlar iki çifte: 1. Adana Gençlik ve Spor, 2. Fenerbahçe A, 3. Hereke Nuh Çimento Kürek A

Genç kızlar iki tek: 1. Galatasaray, 2. Şişecam Çayırova ve Adana Gençlik Spor

Genç kızlar tek çifte: 1. Adana Gençlik ve Spor, 2. Galatasaray A, 3. Sakarya Gençlik Merkezi A

Genç kızlar iki çifte: 1. Galatasaray A, 2. Adana Gençlik ve Spor 3. Sakarya Gençlik Merkezi

19 Yaş Altı erkekler tek çifte: 1. Fenerbahçe A, 2. Beşiktaş, 3. Galatasaray

19 Yaş Altı erkekler iki çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Altınboynuz

19 Yaş Altı kızlar dört çifte dümencili: 1. Galatasaray, 2. Sinop Gençlik ve Spor A, 3. Sinop Gençlik ve Spor B

Yıldız erkekler dört çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe B, 3. Fenerbahçe A

Yıldız erkekler sekiz dümencili: 1. Fenerbahçe, 2. Sakarya Gençlik Merkezi, 3. Galatasaray

Şampiyona yarın yapılacak finallerin ardından sona erecek.

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Gençler Türkiye Şampiyonasıİlhami İşsevenKırkpınarKürekParkurSapancaSporcuTürkiye Kürek Federasyonu
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