Küresel Koşu Günü etkinliği İstanbul'da yapılacak





İSTANBUL (AA) - New York Maraton Koşucuları Kulübü koordinasyonunda, Dünya Maraton Birliği tarafından desteklenen ve 170 ülkede 10 Haziran Cumartesi günü kutlanacak Küresel Koşu Günü'nün Türkiye ayağı, İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye’de Fenerbahçeli Sporcular Yardımlaşma Derneği tarafından organizasyonu yapılan Küresel Koşu Günü etkinliğiyle ilgili Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenlendi.

Fenerbahçeli Sporcular Yardımlaşma Derneği Başkanı Ünal Uyguç, toplantıda yaptığı açıklamada, gençlere yol göstermek istediklerini belirterek, "Dernek olarak Fenerbahçe formasıyla şampiyonluklar yaşamış sporculardan oluşuyoruz. Fenerbahçe'yi gençlerle daha büyük hale getirmek istiyoruz. Önemli bir organizasyon ve bunu Türkiye'de ilk yapan biz olacağız." diye konuştu.

Derneğin genel koordinatörü Osman Atakan Tekin ise "Küresel Koşu Günü dünya çapında büyük bir organizasyon. 1 milyon 500 bin insan bu organizasyona katılacak. Türkiye'den ilk kez böyle bir organizasyona Fenerbahçe adına 200 koşucuyla biz katılacağız. Topluma spor yönünden ilham vermeyi amaçlıyoruz. Organizasyon festival havasında gerçekleşecek. Bizim için de Fenerbahçe tarihi için de bir ilk olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel Koşu Günü, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri ile Faruk Ilgaz Tesisleri arasındaki 2.2 kilometrelik parkurda saat 17.30'da yapılacak.