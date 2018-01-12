"Kuru kız"ın Türkiye sevgisi





ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Yenimahalle Belediyespor'un Sırp oyuncusu Dijana Radojevic, transferde Türkiye'yi ve takımını tercih ettiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Takımda "Kuru kız" olarak çağrılan Radojevic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aldığı karardan memnun olduğunu belirterek, "Türkiye'yi ve Yenimahalle Belediyespor'u seçtiğim için mutluyum. Yenimahalle Belediyespor'un eski, kadınlar hentbolunda önemli bir kulüp olması ve şampiyonlukları nedeniyle Yenimahalle'yi seçtim. Bu yüzden buradayım." dedi.

Sezon başında Sırbistan'dan transfer edilen 27 yaşındaki orta oyun kurucu Radojevic, Türkiye'de antrenmanların üst düzeyde yapıldığını anlattı.

"Türk hentboluyla ilgili fikrim, buraya gelince değişti." diyen Sırp hentbolcu, şöyle konuştu:

"Gelmeden önce ligin iyi olmadığını, bazı oyuncuların tecrübesiz olduğunu, Türkiye'de forma giymiş eski Sırp oyuncular bana söylemişti. Buraya geldikten sonra fikrim kesinlikle değişti. Ligin zorlu geçtiğini ve birbirine denk takımların olduğunu gördüm. Ayrıca antrenmanların da gayet iyi olduğunu düşünüyorum. İdmanların daha düşük dozda olduğunu düşünmüştüm ancak bunun yanlış olduğunu gördüm."





- Favorisi Yeliz ve Serpil





Başarılı Sırp oyuncu Radojevic, ligin ilk yarısında Yeliz Özel ve Serpil İskenderoğlu'nun dikkatini çeken hentbolcular olduğunu dile getirdi.

Yeliz ve Serpil'in tecrübeli olduklarını belirten Radojevic, "Serpil İskenderoğlu ve Yeliz Özel dışında parlak oyuncular görmedim. Bu oyuncuların dışında dikkatimi çeken isimler olmadı." ifadelerini kullandı.

Ligin ilk yarısını iyi bir yerde bitirdiklerini vurgulayan Radojevic, "Biz genç takım olduğumuzu biliyoruz. Genç bir takım olarak devreyi en iyi yerde bitirdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki daha iyi olmak isterdik ancak çok da kötü değiliz. Birkaç maçı kötü bir şekilde kaybettik. Biz genç bir takımız ve belirlediğimiz noktadayız." değerlendirmesini yaptı.

Radojevic, takım arkadaşlarından gayet memnun olduğunu aktararak, "Burası benim için çok iyi. Herkes bana iyi davranıyor. Burada problem yaşamıyorum. Kulüpteki arkadaşlarım dışında kimseyi tanımıyorum. Hayatımdan memnunum." diye konuştu.



