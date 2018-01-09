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Kuzey Kore, olimpiyata delegasyon gönderecek

- Kuzey Kore, ikili görüşmelerin ardından Güney Kore'deki 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'na delegasyon gönderme kararı aldı

Kuzey Kore, olimpiyata delegasyon gönderecek


İSTANBUL (AA) - Kuzey Kore, gelecek ay Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'na delegasyon gönderecek.

İki ülkenin üst düzey yetkililerini yaklaşık iki yıl aradan sonra ilk kez bir araya getiren toplantının ardından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin olimpiyat oyunlarına atlet, idareci, gözlemci, gazeteci ve taraftarların yer alacağı bir delegasyon göndereceği kaydedildi.

Toplantıda Güney Koreli yetkililerin, açılış seremonisinde iki ülke sporcularının 2006 Torino Kış Olimpiyatları'ndaki gibi birlikte yürümesini teklif ettiği belirtildi.

1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı sonrasında Kuzey Kore ile Güney Kore resmen birbirinden ayrılmıştı. Kuzey Kore, 1988 yılında Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Yaz Olimpiyat Oyunları'nı boykot ederek katılmamıştı.

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2018 Kış Olimpiyat OyunlarıDelegasyonGüney KoreKuzey KorePyeongchang
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