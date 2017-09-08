Kuzeyin yelkencileri şampiyonalara Türk sularında hazırlanacak





TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, yabancı sporcuların Türk sularında antrenman yapabilmelerini kolaylaştırmak için gümrüklerle ilgili bir takım kolaylıklara gitmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Özelikle Kuzey Avrupa ülkeleri yılın soğuk aylarında yelken çalışmaları için kendilerine iklimleri müsait yerler arıyor. Bizim ülkemiz bu anlamda hepsi için dünyada bir cennet." dedi.

Akdurak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlıklarla yaptıkları çalışmalarla birlikte gümrük mevzuatını rahatlatıp, yabancı ülke sporcularının Türkiye'de antrenman yapmalarını sağlamak istediklerini söyledi.

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin yelken sporu için çok uygun bir konumda bulunduğunu ifade eden Akdurak, Avrupa ülkelerinden sporcuların Türkiye'ye gelerek antrenman yapmalarının, Türk sporcuların onlarla antrenman yaparak performanslarını artırması için olumlu etki yapacağını kaydetti.

İlgili bakanlıklarla yapılacak çalışmalar sonucu gümrük mevzuatı ile ilgili sorunların giderilmesiyle Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye daha kolay giriş-çıkış yapabileceklerinin altını çizen Özlem Akdurak, şu ifadeleri kullandı:

"Özelikle Kuzey Avrupa ülkeleri yılın soğuk aylarında kendilerine iklimleri müsait yerleri arıyorlar. Bizim ülkemiz bu anlamda hepsi için dünyada bir cennet. Bütün Ege kıyıları olsun, Marmara kıyıları olsun buralarda gelip antrenman yapabilirler. Tabi, Avrupa içinde dolaşımları, malzemelerini getirip götürmeleri çok daha kolay oluyor. Balkan Şampiyonası için gelen misafirler bile gümrükte uzun saatler geçirmek zorunda kaldılar, mevzuatı nedeniyle."





- Alternatif turizm





Kuzey Avrupa ülkelerinin özellikle kışın turizmin durgun olduğu dönemlerde Türkiye'ye gelmelerini sağlayarak turizmde hareketliliğin yaşanacağını ifade eden Akdurak, şunları kaydetti:

"Bizler yaptığımız çalışmalarla bu gümrük mevzuatını rahatlatıp yabancı ülke sporcuların ülkemize antrenman için rahat gelmelerini sağlamak istiyoruz. Bu durum birlikte antrenman yapılacağı için bizim sporcularımızın performansına da olumlu yansıyacaktır. Bizler için de turizmin dört mevsime yayılması için bu ülkelerin gelmesi çok önemli. Çok sayıda yelkenciyi Avrupa ülkelerini hatta dünya ülkelerini kış aylarında ülkemizde ağırlıyor olabiliriz. Kendi sporcularımız onlarla birlikte antrenman yaparken ülkemiz de alternatif turizmden ciddi ölçüde yararlanacaktır."