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Kuzminskas, Olimpia Milan'da

- İtalya ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan, Litvanyalı basketbolcu Mindaugas Kuzminskas'ı kadrosuna kattı

Kuzminskas, Olimpia Milan'da


İSTANBUL (AA) - İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan, Litvanyalı basketbolcu Mindaugas Kuzminskas'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks'te forma giyen 28 yaşındaki Kuzminskas ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

Ülkesinde Sakalai, Perlas, Siauliai ve Zalgiris, İspanya'da Unicaja Malaga gibi takımlarda oynayan Litvanyalı forvet, geçen sezon New York Knicks formasıyla NBA'e adım atmıştı. İki ay önce ayrıldığı Knicks'te 69 maça çıkan Kuzminskas, 6,2 sayı, 1,8 ribaunt, 1 asist ortalamaları yakalamıştı.

Kadrosunda Andrew Goudelock, Vladimir Micov, Jordan Theodore, Patric Young, Dairis Bertans ve Curtis Jerrells gibi daha önce Türkiye'de forma giyen birçok oyuncu bulunduran AX Armani Exchange Olimpia Milan, THY Avrupa Ligi'nde 15 haftada elde ettiği 4 galibiyetle son sırada yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
AX Armani Exchange Olimpia MilanBasketbolMindaugas Kuzminskas
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