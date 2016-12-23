Kvitova tenise dönmek istiyor





ANKARA (AA) - Ülkesinde uğradığı bıçaklı saldırının ardından elinden yaralanan Çek kadın tenisçi Petra Kvitova, tenise yeniden dönmek için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Hastaneden taburcu edilmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Kvitova, zorlu bir süreç yaşadığını belirterek, "Artık geriye değil, sadece önüme bakmak istiyorum ve her şeyin nasıl gelişeceğini ben de merak ediyorum." dedi.

Spor kariyerine devam etmek istediğini vurgulayan Çek tenisçi, "Yeniden ne zaman kortlara döneceğimi bilmiyorum. İster 3 ay, 6 ay veya bir yıl sürsün, tenise dönmek istiyorum ve bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

Kvitova, ameliyatın ardından parmaklarını yeniden hareket ettirmeye başladığını ve bunun kendisi için en anlamlı yeni yıl hediyesi olduğunu da belirtti.

Evine giren hırsız tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan ve sol elinden yaralanan 26 yaşındaki sporcu, daha sonra ameliyata alınmıştı.

Kariyerindeki iki grand slam şampiyonluğunu Wimbledon'da kazanan Kvitova, 2011 yılında kadınlarda dünya ikinciliğine kadar yükselmişti. Çek sporcunun iyileşme sürecinin, en az 6 ayı bulması bekleniyor.