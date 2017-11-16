Kvitova'nın saldırganı bulunamadı





ANKARA (AA) - Çek tenisçi Petra Kvitova'ya geçen yıl gerçekleştirilen bıçaklı saldırı ile ilgili yürütülen soruşturma, failin tespit edilememesi gerekçesiyle kapatıldı.

Çekya emniyetinden yapılan açıklamada, birçok ipucunun değerlendirilmesine rağmen saldırganın kimliğinin tespit edilemediği ve bu nedenle soruşturmanın kapatıldığı belirtildi.

Kariyerinde iki Wimbledon şampiyonluğu bulunan 27 yaşındaki sporcu, 20 Aralık 2016'da evine giren hırsız tarafından bıçaklı saldırıya uğramış ve sol elinden yaralanmıştı. Tenisten 5 ay uzak kalan Kvitova, mayıs ayında düzenlenen grand slam turnuvası Fransa Açık ile kortlara dönebilmişti.

Haziran ayında İngiltere'de düzenlenen Birmingham Kadınlar Turnuvası'nda şampiyonluğa uzanan Petra Kvitova, tek kadınlar dünya sıralamasında 29'uncu basamakta bulunuyor.











