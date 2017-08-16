Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma AB süper lig
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı

Las Palmas ile Boateng'in yolları ayrıldı

İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Las Palmas, Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırdı.Las Palmas Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun ailesine yakın olmak istemesi nedeniyle...

Las Palmas ile Boateng'in yolları ayrıldı

İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Las Palmas, Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırdı.

Las Palmas Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun ailesine yakın olmak istemesi nedeniyle sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Kanarya Adaları ekibi, mayıs ayında 3 yıllık sözleşme uzattığı Boateng için statta, taraftarlar ve kulüp başkanı Miguel Angel Ramirez'in de katılımıyla bir veda düzenleneceğini kaydetti.

Ganalı futbolcu, geçen sezon Las Palmas ile çıktığı 29 maçta 10 gole imza atmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FutbolKevin-Prince BoatengLa LigaLas Palmas
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5