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Leicester City, Shakespeare ile devam edecek

- İngiliz ekibi, sezon ortasında takımın başına geçen teknik direktör Shakespeare ile 2019-2020 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı

Leicester City, Shakespeare ile devam edecek


İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, teknik direktörü Craig Shakespeare ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 53 yaşındaki teknik adam ile 2019-2020 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Mavi-beyazlı ekipte 2011 yılından bu yana antrenörlük yapan Shakespeare, şubat ayından görevine son verilen İtalyan teknik direktör Claudio Ranieri'nin ardından takımın başına getirilmişti.

İngiliz teknik adamın göreve gelmesinin ardından 5 maçlık galibiyet serisi yakalayarak küme düşme hattından uzaklaşan Leicester City, ligi 44 puan ve averajla 12. sırada tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Craig ShakespeareFutbolİngiltere Premier LigLeicester City
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