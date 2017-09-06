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Leicester City'ye FIFA engeli

- FIFA, İngiltere Premier Lig ekibinin, Portekizli oyuncu Silva'nın transferi için yaptığı itirazı kabul etmedi

Leicester City'ye FIFA engeli


ANKARA (AA) - FIFA, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin Portekizli oyuncu Adrien Silva'nın transferi için yaptığı itirazı reddetti.

Leicester City Kulübünden yapılan açıklamada, Sporting Lizbon'da forma giyen milli futbolcu Silva'nın transferinde yaşanan aksaklıkların giderilmesi için FIFA'ya yapılan itirazın kabul edilmediği belirtildi.

İngiltere'de transfer sezonunun son gününde Sporting Lizbon'dan 22 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında Silva'yı kadrosuna katan Leicester City, gereken evrakları 14 saniye gecikmeli olarak FIFA'ya göndermişti.

Leicester City, evrakların zamanında yetişmemesi nedeniyle oyuncunun transferini onaylamayan FIFA'ya itirazda bulunmuştu. İtirazın kabul edilmemesi nedeniyle 28 yaşındaki futbolcu, İngiltere temsilcisinde ocak ayına kadar forma giyemeyecek.

Portekiz Milli Takımı'nda 20 maça çıkan Silva, 5 sezondur forma giydiği Sporting Lizbon'da 237 maçta 39 gole imza atmıştı.

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Adrien SilvaFİFAİngiltere Premier LigLeicester City
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