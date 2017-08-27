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Leipzig farklı kazandı

- Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Leipzig, lig maçında konuk ettiği Freiburg'u 4-1 yendi

Leipzig farklı kazandı


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Leipzig, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 2. hafta mücadelesinde ağırladığı Freiburg'u 4-1 mağlup etti.

Leipzig'deki Red Bull Arena'da oynanan müsabakada Freiburg, Florian Niederlechner'in 15. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 48 ve 71. dakikalarda Timo Werner, 55. dakikada Willi Orban ve 80. dakikada eski Galatasaraylı futbolcu Bruma'nın attığı gollerle skoru 4-1'e getirdi.

Freiburg'da Nicolas Höfler 81. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelede başka gol olmayınca Leipzig, Freiburg'u 4-1 yendi.

Bundesliga'da ikinci hafta sonunda Leipzig 3 puana ulaşırken, Freiburg bir puanda kaldı.

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BeşiktaşFreiburgFutbolUEFA Şampiyonlar Ligi
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