Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ambulans helikopter bahar yorgunluğu
TEMA bir halk hareketidir
TEMA bir halk hareketidir
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı
Bej Kitap raporu yayımladı
Bej Kitap raporu yayımladı
En fazla borsa kazandırdı
En fazla borsa kazandırdı
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi

Leipzig, Hamburg'u 2 golle geçti

Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Leipzig, deplasmanda Hamburg'u 2-0 yendi.

Leipzig, Hamburg'u 2 golle geçti

BERLİN (AA) - Almanya 1. Futbol Ligi’nde (Bundesliga) 3. haftanın açılış maçında Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Leipzig, deplasmanda Hamburg'u 2-0 mağlup etti.

Volkspark Stadı'nda oynanan ve Türk kökenli hakem Deniz Aytekin'in yönettiği maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Leipzig, 67. dakikada Naby Keita ve 75. dakikada Timo Werner ile bulduğu gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Leipzig ligde puanını 6'ya çıkardı ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.

Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 26 Eyül’de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Muhabir: Erbil Başay

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaBeşiktaşBundesligaLeipzigSporUEFA Şampiyonlar Ligi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5