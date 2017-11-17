Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Harp Akademileri Ankilozan Spondilit Almanya Başbakan Angela Merkel Gazze Şeridi Ömer el-Beşir
Uygun bilet kampanyası
Uygun bilet kampanyası
Rekorlar borsaya çekti
Rekorlar borsaya çekti
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Yılın transferini yaptı
İşte yılın transferi
İş bulamayınca patron oldu
İş bulamadı patron oldu

Lider Galatasaray kritik sınavda

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, 12. hafta karşılaşmasında yarın Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Lider Galatasaray kritik sınavda

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 26 puanla lider durumda bulunan Galatasaray, 23 puanla ikinci sıradaki takipçisi Medipol Başakşehir'le kritik bir müsabaka oynayacak.

Sezonun ilk 11 haftasındaki performansı alkış alan Galatasaray, üst üste önemli maçlara çıktığı bu dönemde zirvede puan farkının kapanmaması için ter dökecek.

Medipol Başakşehir ile arasında 3 puan fark olan sarı-kırmızılılar, hem ligdeki bu önemli rakibi önünde galip gelmek hem de 14. haftada Beşiktaş'a konuk olacağı derbi müsabakası öncesi elini güçlendirmek istiyor.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Kadroda iki eksik

Trabzonspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 3 maç ceza alan Sofiane Feghouli, Gençlerbirliği müsabakasının ardından Medipol Başakşehir önünde de forma giyemeyecek.

Ligde son oynanan Gençlerbirliği maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Serdar Aziz de yarın teknik direktör Igor Tudor'un tercihleri arasında yer alamayacak.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FutbolGalatasarayMedipol BaşakşehirSporSüperlig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5