Lider Galatasaray kritik sınavda

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 26 puanla lider durumda bulunan Galatasaray, 23 puanla ikinci sıradaki takipçisi Medipol Başakşehir'le kritik bir müsabaka oynayacak.

Sezonun ilk 11 haftasındaki performansı alkış alan Galatasaray, üst üste önemli maçlara çıktığı bu dönemde zirvede puan farkının kapanmaması için ter dökecek.

Medipol Başakşehir ile arasında 3 puan fark olan sarı-kırmızılılar, hem ligdeki bu önemli rakibi önünde galip gelmek hem de 14. haftada Beşiktaş'a konuk olacağı derbi müsabakası öncesi elini güçlendirmek istiyor.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Kadroda iki eksik

Trabzonspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 3 maç ceza alan Sofiane Feghouli, Gençlerbirliği müsabakasının ardından Medipol Başakşehir önünde de forma giyemeyecek.

Ligde son oynanan Gençlerbirliği maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Serdar Aziz de yarın teknik direktör Igor Tudor'un tercihleri arasında yer alamayacak.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman