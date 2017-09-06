BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, ligde hedefi olan takımların sayısının çok olduğunu söyledi.

Boluspor'un Manisaspor maçı hazırlıkları kapsamında yaptığı antrenman öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çapa, TFF 1. Lig'in bu sezon daha zor olduğunu belirterek, "Ligde hedefi olan çok sayıda takım var. 7-8 tane takımın ilk 2 için oynadığını görebiliyoruz. Bunların içinde 3-4 tane takım hem isim hem de kalite olarak bizden öndeler. Bunu kabullenmemiz gerekiyor. Bu açığı bizim daha çok çalışarak kapatmamız gerekiyor. Bu gerçek içerisinde biz bir şeyler yapmaya çalışacağız." dedi.

Ligde 10 Eylül Pazar günü Manisaspor ile deplasmanda yapacakları karşılaşmanın hazırlıklarının iyi gittiğini vurgulayan Çapa, "Oyuncu grubunu belirli bir seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Takımı fiziksel anlamda belli bir seviyeye getirmek için çaba harcıyoruz. Takıma geç katılan veya önceden gelen oyuncular arasında fark oluşuyor. Bunu oynamış olduğumuz karşılaşmalarda da çok iyi bir şekilde görebiliyoruz. Bunu gidermek için de milli takım arası bize iyi geldi." diye konuştu.

Tüm futbolcuların fiziksel olarak yetersiz ve yüzde yüz hazır olmadıklarını belirten Çapa, oyuncularının tamamının hazır olması için belli bir sürece ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

Çapa, Boluspor'un sezonun ilk 3 haftasında istediği başarıyı elde edemediğini ima ederek, "Şu anda bulunmuş olduğumuz durum, geçen sezon ortasındaki durumu yansıtıyor. Devre arası yapmış olduğumuz transferlerden sonra 3-4 hafta istediğimiz oyunu saha içerisinde görmekte biraz sıkıntı yaşamıştık. Şu anda da onun sıkıntısını yaşıyoruz. Ama bu 1-2 hafta içerisinde tamamen çözülecek." ifadelerini kullandı.





- "Pazar günü önemli bir karşılaşma oynayacağız"





Puan açısından kendilerinden daha iyi olan takımlarla farkı açmamak adına mümkün olduğu kadar puan almaya çalışacaklarını da dile getiren Çapa," Pazar günü önemli bir karşılaşma oynayacağız. Bundan sonra oynayacağımız her karşılaşma, her takım için çok önemli. Puan farkı da şu anda çok fazla gözükmüyor. Ama puan farkını çok fazla açmamak adına bundan sonra puanlar almamız gerekiyor. Manisaspor maçına bunun bilinci ile hazırlanıyoruz ve oyuna o şekilde gideceğiz. Oradan mutlu bir sonuçla döneceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.





- "Bize katkı sağlayacak oyuncu arıyoruz"





Açıklamasında transfer konusuna da değinen Çapa, şunları söyledi:

"8 Eylül'e kadar transfer devam ediyor. Eksik olan mevkilerimizi zaten daha önce de söyledik. Halen daha onları gideremedik. Ama yönetimin, özellikle de başkanımızın yoğun bir şekilde çalıştığını biliyorum. Alacağımız oyuncunun bize direkt katkı sağlaması gerekiyor. Eğer alacağımız oyuncuların diğerleri gibi 5-6 hafta zamana ihtiyacı olursa bu da devre arası demektir. O da bize bir şey katmayacak. Bu açıdan bize direkt katkı sağlayabilecek oyuncu olursa 8 Eylül'de aramıza katmak istiyoruz."





- Hazırlıklar sürüyor





Kırmızı beyazlı ekip, Manisaspor maçı hazırlıklarını kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde sürdürdü.

Teknik direktör Çapa yönetiminde gerçekleşen antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan oyuncular, daha sonra teknik ve taktik çalışması yaptı.

Yaklaşık 1.5 saat süren antrenman yarı sahada oynanan çift kale maçın ardından sona erdi.