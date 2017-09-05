"Ligde hiç kolay maç yok"

İZMİR (AA) - Süper Lig'de 10 Eylül Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor'la karşılaşacak Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, "Osmanlıspor karşısında tüm artı yönlerimizi bir kez daha ortaya çıkarmak istiyoruz." dedi.

Tuna, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, stoper mevkisine transfer konusunda 2-3 yabancı isimle görüştüklerini ama tam karar vermediklerini, savunma dışında hücum hattına da takviye yapabileceklerini kaydetti.

Bu hafta karşılaşacakları Osmanlıspor'un sezon başında hem teknik hem de kadro anlamında değişim yaşayan ekiplerden biri olduğunu belirten Tuna, şöyle konuştu:

"Osmanlıspor, iyi bir kadroya sahipli özellikle atak yönünde çok hızlı isimleri var ve bu futbolcuları iyi kullandıklarını düşünüyorum. Kolay bir deplasman olmayacak. Asıl mesele bizim ne olduğumuz ve sahaya koyacaklarımız. Takım olarak hala yapamadıklarımızın yanında ortaya koyduğumuz iyi şeyler de var. Osmanlıspor karşısında tüm artı yönlerimizi bir kez daha ortaya çıkarmak istiyoruz."





- Yabancı oyuncu sınırlaması





Tuna, yabancı oyuncu sınırlaması getirilmesi hakkında çeşitli görüşlerin olduğunu hatırlatılması üzerine, "Biz sezon başında mevcut yabancı kuralı ile bir kadro kurduk. O zamanki planlamada Süper Lig'de kalıcı olmak için yabancı hakkımızı kullanmak zorundaydık." dedi.

Yabancı oyuncu transferinde daha fazla seçenek olduğunu, transfer döneminde yaklaşık 900 oyuncu izlediklerini belirten Tuna, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yabancı oyuncu sayısının tartışılması çok doğal, milli takımın aldığı sonuçlar ve durumu ortada. Kimsenin memnun olmadığı bir gidişatımız var. Ben de kolay eleştirebilirim, yabancıları da sınırlayabilirim. Futbolumuzu da eleştirebilirim, gelenler mevcut durumu bilse de hala bizim futbolumuzu eleştiriyor. Göztepe tercihini ben yaptıysam ya da milli takım tercihleri yapıldıysa birileri tarafından, orayı tercih edenler mevcut durumu kabul ederek gelmiştir."

Tuna, eleştirmenin kolay hale geldiğini belirterek, "Çözüm noktalarını kaçırıyoruz ve onların üzerine gitmiyoruz. Şu an için tek düşüncem Göztepe ve bu lig. İleride milli takıma da oyuncular vereceğiz." diye konuştu.

Ligde geçen 4 puanla tamamladıkları bu süreci sıfır veya dokuz puanla da tamamlayabilme ihtimallerinin olduğunu belirten Tuna, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ligde hiç kolay maç yok. Beklentiler yükselmesin, şöyle yükselmesin. Olan mevcut durumu zaten kabullenirsek, her türlü skora ya da sonuca açık olduğumuz gözükür. Ligin en çok koşan ekibiyiz ama oyun olarak da gelişmemiz lazım. İzleyenlerin zevk duyacağı bir Göztepe olmak zorundayız. Taraftarımız, takımız bunu istiyoruz, bu zihniyeti taşıyacağız."