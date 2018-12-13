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Ligde taraftarını, borsada yatırımcısını üzdü

Spor Toto Süper Lig'de aldığı başarısız sonuçlarla küme düşme hattına kadar gerileyen Fenerbahçe, geçen ay Borsa İstanbul'da en kötü performans gösteren spor şirketi oldu - Fenerbahçe'nin hisseleri, kasım ayında yatırımcısına yüzde 4,3 kaybettirdi - Beşiktaş, yüzde 4,1 ile söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olarak kayıtlara geçti

Ligde taraftarını, borsada yatırımcısını üzdü
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İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - "Dört Büyükler" arasında borsada kasım ayında yatırımcısını en fazla sevindiren Beşiktaş olurken, Spor Toto Süper Lig'de aldığı başarısız sonuçlarla küme düşme hattına kadar gerileyen Fenerbahçe, söz konusu dönemde Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında da en başarısız performansı gösterdi.
"Dört büyükler"den Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, kasım ayında yatırımcısına kazandırırken, Fenerbahçe Futbol AŞ ve Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yatırımcısına kaybettirdi.
AA muhabirinin derlediği verilere göre, kasımda Borsa İstanbul'da spor endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.
Beşiktaş yüzde 4,1 ile söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Analistler, Beşiktaş'ın ligde ve Avrupa'da aldığı başarılı sonuçların borsadaki performansına da yansıdığını belirtti. Galatasaray hisseleri ise kasım ayında yüzde 0,8 değer kazandı.
Fenerbahçe ise ligdeki başarısız performansını borsada da sürdürüyor. Lig'de aldığı başarısız sonuçlarla küme düşme hattına kadar gerileyen Fenerbahçe, kasım ayında Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında da en başarısız performansı gösterdi. Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a göre gerilerde kalan Fenerbahçe borsada da kasım ayında yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu. Fenerbahçe hisseleri söz konusu dönemde yüzde 4,3 değer kaybetti.
Trabzonspor ise aynı dönemde borsada yatırımcısına yüzde 2,2 kaybettirdi. Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi yenmesinin ardından Kasımın son haftasında Borsa'da yatırımcısına yüzde 6,6 kazandırmasına karşın bu durum hisselerinin aylık bazda yükselmesi için yeterli olmadı.

- Yıllık bazda da en fazla kaybettiren Fenerbahçe oldu

Yılın 11 aylık dönemine bakıldığında, yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi yine Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe hisseleri söz konusu dönemde yüzde 58,3 değer kaybetti. Beşiktaş hisseleri ise yatırımcısına yüzde 56,9 kaybettirdi. Yılın 11 aylık döneminde Galatasaray hisseleri yüzde 41,8, Trabzonspor hisseleri yüzde 41,3 azalış kaydetti. Böylece Trabzonspor yıllık bazda yatırımcısına en az kaybettiren spor şirketi oldu.

- En fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip
Kasım sonu itibarıyla 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip. Fenerbahçe geçen ayı 672 milyon 74 bin 200 lira piyasa değeriyle tamamladı. Fenerbahçe'yi 653 milyon 400 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 422 milyon 400 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş ve 129 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor izledi.
Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Kasım 2018 kapanış fiyatı değişimi ve 2017 sonuna göre farkı ve piyasa değerleri şöyle:

Şirket2018 Kasım kapanış fiyatı (TL) 2018 Kasım aylık değişim (%)2017 sonuna göre fark (%) Piyasa Değeri (TL)Beşiktaş 1,76 4,1-56,9422.400.000Galatasaray1,22 0,8 -41,8 653.400.000Trabzonspor 1,29 -2,2 -41,3 129.000.000Fenerbahçe 6,79 -4,3 -58,3 672.074.200




 

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Anahtar Kelimeler:
Spor ŞirketleriBorsa
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