"Ligin başlamasını heyecanla bekliyoruz"





SAKARYA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Selçuk Ernak, geçen yıla oranla takımın yaş ortalamasının çok düştüğünü belirterek, "Zor bir maraton olacağını bilsek de Süper Lig'in başlamasını heyecanla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ernak, yaptığı yazılı açıklamada, takımının yeni sezon hazırlıklarına başladığını belirtti.

İlk antrenmanını dün gerçekleştiren Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un, tüm oyuncuların katılımıyla Süper Lig için çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Ernak, iyi bir hazırlık dönemi geçirmek istediklerini aktardı.

Avrupa'daki en güçlü basketbol liglerinden birinde mücadele edeceklerine değinen Ernak, şunları kaydetti:

"Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, THY Avrupa Ligi'nden sonra Avrupa'daki en kaliteli lig olma özelliği taşıyor. Biz de bu lige yeni katılan ve yaş olarak da çok genç bir takımız. Başka kulüplerin onlarca senede oturttuğu her bir küçük kalemi, kendi bünyemizde birkaç ay içinde adapte etmek durumundayız. Kendi gücümüz doğrultusunda iştahlı ve seyir zevki yüksek bir takım olacağımızı düşünüyorum. Geçen seneye oranla takımımızın yaş ortalaması çok düştü. Genç oyunculara sahibiz. Zor bir maraton olacağını bilsek de Süper Lig'in başlamasını heyecanla bekliyoruz."





- Hedef Süper Lig'de kalıcı olmak





Selçuk Ernak, yeni sezondaki hedefleriyle ilgili de açıklamada bulundu.

"Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un en önemli amacı, Süper Lig'de kalıcı olmak." diyen Ernak, "Kalıcılığı sağladıktan sonra bu sene kurduğumuz Süper Lig kadromuzun iskeletine uygun değişiklikler yapıp her sezon kendi oyuncumuzu ve antrenörlerimizi yetiştirmeye gayret edeceğiz. Önümüzdeki zamanlarda iddialı hedeflere gideceğimizi düşünüyorum. Çünkü biz güçlü ve iştahlı bir yönetim kuruluna sahibiz." şeklinde görüş belirtti.