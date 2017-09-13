RİZE (AA) - TFF 1. Lig'de 17 Eylül Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, ilk dört hafta alınan galibiyetleri unutup Ankaragücü maçını düşünmeleri gerektiğini söyledi.

Karaman, Mehmet Cengiz Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, son hafta Altınordu deplasmanında kazanılan 4-3'lük galibiyette yedikleri iki golde büyük hataları olduğunu belirtti.

Altınordu maçının analizini yaptıklarını ifade eden Karaman, gerekli dersleri çıkardıklarını kaydetti.

MKE Ankaragücü takımının ligde ilk dört hafta oynadıkları ekiplerden daha farklı olduğunu vurgulayan Karaman, "Karşımızda bol alternatifli bir kadro var. İlk dört haftayı unutup Ankaragücü maçını düşünmeliyiz. Son oynadığımız Altınordu maçı kazanırken çok fazla kritik yapmamızı sağladı. Bu maçı iyi analiz ederek maça çıkmalıyız." diye konuştu.

Takımda eksikler olduğunun altını çizen yeşil-mavili takımın çalıştırıcısı, "Özgür Çek ve kaleci Gökhan Akkan sakat. Özgür bugün Gökhan Akkan ise yarın çalışmalara başlayacak. Halil İbrahim Sönmez de takım ile çalışıyor ve çok iyi durumda. Fiziksel olarak çok göze çarpıyor. Çok ciddi katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Lige iyi başlamaktan çok devamının daha değerli olduğunu kaydeden Karaman, şöyle devam etti:

"Ligin ilk 10 haftasında ne yaptığımız ortaya çıkacak. Bazen düz yolda gideceğiz ama virajlar geldiği zaman iyi geçmeleri lazım. Henüz düz yola gelmedik. Bu dönemi iyi geçmeliyiz. Kadromuz lig için yeterli. Oyuncu arkadaşlarımızın transfer dönemi bitince kafası rahatladı. Bunu Kweuke de görebiliyoruz. Artık çok daha rahatız."

Yabancı kuralının işlerini zorlaştırdığını vurgulayan Hikmet Karaman, " 5 yabancı sahada 5 yabancı tribünde çok doğru uygulama değil. Kupada üst lig takımı ile karşılaşacağız. Rakip takım tamamen yabancı biz yine beşini oynatabileceğiz. Diğerlerini kadroya alamayacağız. Bunun adaleti yok. Lucescu bir şey söyledi. 'Maç izlemeye gidiyorum. Türk oyuncu yok.' Aslında var ama ortaya çıkaramıyoruz." yorumunu yaptı.





-Gaziantepspor'un transfer yasağı





Gaziantepspor'dan altı senedir alacaklarını ertelediğini kaydeden Hikmet Karaman, şunları belirtti:

"Paranın üçte ikisini de bırakarak erteliyorum. Sonra son gün beni arıyorlar. 'Hocam 15 futbolcu getirdik. Sizin imzanız kaldı.' UEFA'da Gaziantepspor lehine şahitlik yaptım. 500 bin avro ödeyeceklerdi, ödemediler. Biz yine son son konuşmamızda alacaklarımız için Ocak 2018'e kadar evrak istedik. Aday olanlar bize seçilip seçilmeyeceklerinin belli olmadığını ve veremeyeceklerini söyledi. İbrahim Kızıl ile konuştuk. Şikayetçi olabileceğimizi söyleyince biz de şikayetçi olduk. Ben bir çok şeyden feragat ettim. Böyle dedikodulara pabuç bırakmasınlar."



