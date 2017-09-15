Likya Yolu Ultra Maratonu'na doğru





ANTALYA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde başlayıp Antalya'nın Kemer ilçesinde sona erecek Likya Yolu Ultra Maratonu, 23-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Likya Yolu Ultra Maratonu, Fethiye Kayaköy'den başlayıp, Kemer Çıralı'da sona erecek.

Toplam 509 kilometre uzunluğundaki Tarihi Likya Yolu'nun yaklaşık 230 kilometrelik bölümünü kapsayan ve her gün bir etabı koşulacak ultra maratona, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı noktalarından spor ve doğaseverler katılacak.

Yarış direktörlüğünü Prof. Dr. Taner Damcı'nın üstlendiği Likya Yolu Ultra Maratonu, 6 farklı kategoride yapılacak. Organizasyonda, farklı mesafeler, koşullar ve zorluk derecelerinde, yeni başlayandan profesyonel sporculara kadar herkes için uygun kategori düzenlenecek.