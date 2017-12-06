Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir:

BURSA (AA) - Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "Dövizde, faizde belli yükselmeler var ama ben en kısa zamanda bunların durulacağına, hem dövizin, hem de faizin düşeceğine inanıyorum. Zaten bir yatırımcı iş adamı olarak da bunları istiyorum. Bunun üzerine devlet ara vermeden tedbirler alıyor, ekonomik genelgeler yayınlıyor. Merkez Bankası, gerekli müdahaleleri yapmaya başladı." dedi.

Özdemir, bir otelde, Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesince düzenlenen programda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk ekonomisinin büyüyen bir ekonomi olduğunu söyledi.

Ülke ekonomisinin birçok sıkıntıdan geçtiğini belirten Özdemir, "Türk ekonomisi hiç durmadı, küçülmedi, büyümeye devam etti ve üst üste büyümeye de devam ediyor. Bu yıl Türkiye'nin beklenen büyüme oranı yüzde 5'in üzerinde. Hatta belki 6 ve 6'yı bile geçebileceğimiz bir büyüme oranı var." diye konuştu.

Özdemir, Türkiye'nin stratejik olarak çok önemli bir yerde olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Güney komşularımızda Irak olsun, Suriye olsun çok büyük sıkıntılar olmasına rağmen bu şartlarda Avrupa Birliği, ABD, Rusya, İran ile olan ilişkilere baktığımızda, Türkiye bu şartlara, bu olaylara rağmen büyümeye devam ediyor. Neden büyümeye devam ettiğimizi bilmemiz gerekir. Bizim, 80 milyonluk nüfusumuz var. Dünyanın her ülkesinde, nereye giderseniz gidin Türk iş insanını görüyorsunuz. Oralarda yatırım, ihracat yapıyor ve iş istihdamı sağlıyorlar. Aynı şekilde Türkiye içinde de ihracat, buna bağlı olarak ithalat büyüyor. Yatırımlar, yabancı sermayenin Türkiye ilgisi devam ediyor. Sağlam bir ekonomik yapımız var, kırılgan değiliz. Bankacılık sistemimiz çok sağlam devam ediyor."

Türk ekonomisinin daha iyi noktalarda olacağına inandığını vurgulayan Özdemir, "Tabii bu kadar büyük dış etkenlerin yanında dövizde, faizde belli yükselmeler var ama ben en kısa zamanda bunların durulacağına, hem dövizin, hem de faizin düşeceğine inanıyorum. Zaten bir yatırımcı iş adamı olarak da bunları istiyorum. Bunun üzerine devlet ara vermeden tedbirler alıyor, ekonomik genelgeler yayınlıyor. Merkez Bankası, gerekli müdahaleleri yapmaya başladı." ifadesini kullandı.

- "Bilişim sektöründe Bursa kaynaklı büyüyeceğiz"

Ülkeye kaynak ve para getiren, yatırıma devam eden bir kuruluş olduklarını, bunu yapmaya devam edeceklerini aktaran Özdemir, şöyle devam etti:

"Limak olarak 2017'de büyüdük, büyümeye de devam ediyoruz ve 2018'de de büyümeye devam edeceğiz. Hem enerji, hem çimento, hem de turizm sektöründe yatırımlarımız devam ediyor ve edecek. Enerjide, hem hidrolik, hem gaz, hem de kömürde önemli yatırımlar yapıyoruz. Türkiye'nin geleceğine, büyüyeceğine inancımız tam ve buna güveniyoruz. Çimento sektörümüz, hem yurt içi hem de yurt dışında devam ediyor. Hava limanlarında devamlı yeni işler alıyoruz, mevcut işleri bitiriyoruz. Bu sektörde de yatırımlara devam ediyoruz. Onun için Limak olarak, 2018'de de aynı 2017'de büyüdüğümüz gibi büyümeye çalışacağız."

Özdemir, bir gazetecinin "Ufukta yeni sektörler de görünüyor mu?" sorusuna, "Şu anda 5-6 sektörde birden çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki kendi sektörlerimizde daha etkili olalım ama görüyorum ki dünya bilişim sektöründe çok önemli mesafeler kat ediyor. Biz de zaten bundan evvel bilişim sektöründe olacağımız ifade etmiştik. Bununla ilgili çalışmalarımız var, devam ediyoruz. Bu konuda Bursa kaynaklı olarak büyümeye devam edeceğiz." yanıtını verdi.

- "Fenerbahçe, lige iyi başlamadı ama düzeldi"

"Süper Lig'deki son durumu nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Özdemir, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu sene iyi ve yarışmalı bir sezon geçireceğiz gibi gözüküyor. Şampiyonluğa oynayan arka arkaya dizilmiş 6-7 takım görebiliyoruz. Bursaspor da bunlardan bir tanesi. İyi futbol oynuyor. Geçen sene gördüğü korkulu rüyadan iyi bir ders almış, takım yöneticileri ve iyi bir takım yapmışlar. Başına dünyanın tanıdığı iyi bir hoca olan Le Guen geldi. İyi futbol oynatıyor ve aldığı neticeler de hakikaten çok başarılı. Fenerbahçe, lige iyi başlamadı ama sonra düzeldi, iyi futbol oynamaya başladı. Cuma akşamı Bursa'da oynanacak maç, ligin iyi maçlarından biri olacak. Her iki takımın da çok şansı var. Kim iyi oynarsa, hak ederse o kazansın. Lig, bu sene iyi geçiyor, iyi geçmeye de devam edecek. Çekişmeli bir lig olacak. Eşit şanslara sahip 5-6 takım sayabilirim; Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Kayseri ve Bursa. Hakikaten iyi bir performans gösterip ligin üstünde yer aldılar. Bunların içinden bir şampiyon çıkacak. Hemen hemen herkesin şansı eşit."