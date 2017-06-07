Liseli atletlerin hedefi büyük





MERSİN (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Liselerarası Puanlı Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Mersin Spor Lisesi öğrencilerinin yeni hedefi, ISF Atletizm Dünya Şampiyonası'nda zirvede yer almak.

Okul olarak 2 yıl önce katıldıkları Türkiye Şampiyonası'nda 1 puanla birinciliği kaybetmelerinin ardından yılmayan ve özveriyle çalışan Mersin Spor Lisesi öğrencileri, Mersin'de 23-24 Mayıs'ta düzenlenen aynı şampiyonada bu kez hedeflerine ulaştı.

Liseli atletler, 12 branşta başarılı olarak, şampiyonada zirvede yer aldı. Şampiyonanın ardından çalışmalarını sürdüren, gözlerini 24-30 Haziran tarihlerinde Fransa'da yapılacak Okullararası ISF Atletizm Dünya Şampiyonası'na diken öğrenciler, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip şampiyon olarak Mersin'e dönmek istiyor.





- Latif Batur: " Hedefimiz şampiyonluk"





Öğrencilerden Latif Batur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Şampiyonası'na uzun süre hazırlandıklarını ve takım çalışması yaparak hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

Takım olarak hata yapmadan başarıyı elde ettiklerini bildiren Latif, "En az hata yapan kazandı. Biz de en az hata yapan ekiptik. Şimdi Fransa'da gerçekleştirilecek olan ISF Atletizm Dünya Şampiyonası'nda iyi bir derece yapmak istiyoruz. Fransa'da hedefimiz şampiyonluk." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilerden Necdet Kaya da 2 yıl önce şampiyonluğu 1 puanla kaybettiklerinde çok üzüldüklerini belirterek, "O şampiyona çok acı oldu. Bu sene ise hakkını verdik. Daha iyi hazırlandık. Eksiklerimizi görüp ona göre yoğun bir antrenman temposu geçirdik." diye konuştu.





- Yelçe: "Taşıma suyla değirmeni döndürüyoruz"





Mersin Spor Lisesinin beden eğitimi öğretmeni Alpaslan Yelçe, okul olarak birçok spor branşında öğrenci yetiştirdiklerini kaydetti.

Okulun tüm branşlar için yeterli antrenman sahasının olmadığını belirten Yelçe, "Çocukları atletizm sahasına kendimiz getiriyoruz. Yani taşıma suyla değirmeni döndürüyoruz. Sahaya taşıyarak antrenman yapıyoruz. Okulumuz buraya uzak ve kendi sahalarımız yetersiz." dedi.

Öğrencilerin Nevin Yanıt Spor Kompleksi'nde çalışmalarını yaptığını vurgulayan Yelçe, şöyle konuştu:

"Aracımız biraz küçük, o yüzden öğrencileri buraya getirip götürme noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Teknik branşları özellikle buraya getiriyoruz. Beden eğitim öğretmeni olarak benim tüm branşlara yetişmem mümkün değil. O yüzden buradaki antrenörlerimizden faydalanıyoruz. Onlar çalıştırıyorlar. Bizim yaptığımız da bu çocuklarımızı bir araya getirip harmanlamak."







