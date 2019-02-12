Liseli Menekşe Karatede Avrupa Şampiyonu

İzmir Karşıyaka Sakize Lahur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. Sınıf öğrencisi olan Menekşe Vardar, ev hanımı bir anne ve demir profil fabrikasında işçi olan bir babanın 3 kızından en küçüğü.



Karateye 11 yaşında başladı



11 Ağustos 2003 doğumlu olan Menekşe Vardar, spora 10 yaşında jimnastikle başladı. 2014 yılında ise karateye başlayan Menekşe, ilk olarak 2016 yılında düzenlenen müsabakalarda Türkiye Karate Kumite ikincisi oldu. 2017 yılında Kata Kulüpler Türkiye Şampiyonu ve Karadeniz Ülkeleri Şampiyonu olan Menekşe, 2018 yılına geldiğinde ise Türkiye Kata 2.’si olarak yoluna devam etti.



Milli formayı giydi



Menekşe Vardar, aynı yıl Kumite’de Türkiye Kulüpler Şampiyonluğu derecesi yaptı. Lise öğrencisi genç kız, 2018’de ayrıca Hırvatistan’da yapılan Balkan Gençler Müsabakalarına Milli Takımda katıldı ve ilk kez Milli Forma giydi. Son olarak 8 Şubat 2019 tarihinde Danimarka’da Kata Avrupa Şampiyonu oldu.



Hedefi olimpiyat şampiyonluğu



Yoğun bir çalışma temposu ile müsabakalara hazırlanan, bu yoğunlukta derslerine de gereken özeni gösteren Menekşe, aynı zamanda okulunda öğretmenleri tarafından sevilen bir öğrenci. Bundan sonraki aşamada ise hayallerinde olimpiyat şampiyonluğu var.



Anne duası alıp maça çıktı



Avrupa şampiyonu olan Menekşe Vardar’ın hem anne babası hem de Matematik öğretmenliği okuyan ablası Ceren ve üniversite sınavlarına hazırlanan ablası Gülhan çıktığı bu yolda en büyük destekçileri. Anne Ezmehan Vardar, “Haberi alır almaz çok sevindik, ağladık, çok güzel bir duygu. Allah herkese nasip etsin, daha büyük başarılar göstersin” diyor. Öncelikle çocuğunun devletine ve milletine hayırlı bir evlat olması temennisinde bulunan Vardar, “Önümüzde dünya şampiyonluğu var, inşallah onda da rabbim yardımcısı olur. Maçlara giderken anne dua et diyordu, gönlümüzü alıyordu. Sizin dualarınıza ihtiyacım var diyordu” ifadelerini kullandı. Vardar, eşi Bayram Vardar’ın da kendisi gibi kızını desteklediğini anlattı.