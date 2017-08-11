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Liverpool Coutinho'yu bırakmıyor

- İngiliz ekibi, Brezilyalı futbolcuyla ilgili hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacaklarını bildirdi

Liverpool Coutinho'yu bırakmıyor


İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Brezilyalı orta saha oyuncu Philippe Coutinho için kulübe gelen hiçbir teklifi değerlendirmeyeceklerini açıkladı.

Brezilyalı yıldızı Neymar'ı Paris Saint-Germain'e 200 milyon sterlin bonservisle veren Barcelona'nın ısrarla renklerine bağlamak istediği 25 yaşındaki Coutinho için Liverpool'dan izin çıkmadı.

Alman teknik adam Jurgen Klopp ile İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yaşamak isteyen "Merseyside" temsilcisi, Coutinho'nun transferiyle ilgili bir açıklama yaparak, hiçbir teklifi değerlendirmeyeceklerini ve yıldız futbolcunun yaz transfer dönemi bittiğinde Liverpool'da kalacağını kaydetti.

İngiliz ekibi, Barcelona'nın 90 milyon sterlinlik teklifini reddederken, teknik direktör Klopp da futbolcusunun "paha biçilemez" olduğunu ve Liverpool'da kalacağını vurgulamıştı.

Inter'den 4 yıl önce 8,5 milyon sterlinlik bonservisle İngiltere'ye gelen ve ocak ayında Liverpool ile 5 yıllık sözleşme yenileyen Brezilyalı futbolcu, geçen sezon 14 gol atmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier LigLiverpoolPhilippe Coutinho
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