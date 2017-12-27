Liverpool, Van Dijk'i transfer etti

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Southampton'ın Hollandalı stoperi Virgil van Dijk'i transfer etti.

Merseyside kulübünden yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki Van Dijk, ara transfer döneminin başlayacağı 1 Ocak 2018'den itibaren Liverpool forması giyecek.

Hollandalı milli futbolcunun bonservisine ilişkin bilgi paylaşılmadı ancak Southampton Kulübü, bir savunma oyuncusu için ödenen en yüksek bonservis olacağını belirtti. İngiliz basını ise Liverpool'un Van Dijk için Southampton'a 75 milyon sterlin (yaklaşık 85 milyon avro) ödeyeceğini öne sürdü.

Bu miktar, Van Dijk'in, bu sezon 57,5 milyon avro karşılığında Manchester City'ye giden Benjamin Mendy'ye ait futbol tarihinin en pahalı savunma oyuncusu rekorunu kıracağı anlamına geliyor.

Hollanda'nın Willem II ve Groningen kulüplerinin altyapısından yetişen Van Dijk, 2013 yazında 3 milyon avroya Celtic'e, 2015 yazında ise 15,7 milyon avroya Southampton'a transfer olmuştu.



