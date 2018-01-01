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Liverpool yeni yıla galibiyetle başladı

- İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Liverpool, uzatma dakikalarında bulduğu golle Burnley deplasmanından 2-1 galip ayrıldı

Liverpool yeni yıla galibiyetle başladı


İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Burnley'ye konuk olan Liverpool, uzatma dakikalarında bulduğu golle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Liverpool, Mısırlı Muhammed Salah ve Brezilyalı Philippe Coutinho gibi önemli oyuncularından yoksun çıktığı mücadelede, Turf Moor Stadı'nda Burnley'ye konuk oldu.

Konuk takım, karşılaşmanın 61. dakikasında Sadio Mane'nin golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine 87. dakikada Johann Berg Gudmundsson'un golüyle cevap veren Burnley, durumu 1-1'e getirdi. Liverpool, 90+4. dakikada Ragnar Klavan'ın attığı golle mücadeleyi 2-1 kazanarak yeni yıla galibiyetle başladı.

Premier Lig'de üst üste 3. galibiyetini elde eden Liverpool, 44 puana ulaşarak 4. sırada yer aldı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan sezonun sürpriz takımlarından Burnley ise 34 puanla 7. sırada kaldı.

Günün diğer bir maçında Huddersfield Town'ı ağırlayan Leicester City, Riyad Mahrez, İslam Slimani ve Marc Albrighton'ın golleriyle 3-0 galip geldi. Newcastle United ise deplasmanda Stoke City'yi Ayoze Perez'in kaydettiği golle 1-0 yendi.

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