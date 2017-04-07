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Liverpool'a Mane'den kötü haber

- İngiltere temsilcisi Liverpool'da forma giyen Mane'nin, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı

Liverpool'a Mane'den kötü haber


ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yıldız oyuncularından Sadio Mane, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Basın toplantısı düzenleyen Liverpool Teknik direktörü Jurgen Klopp, geçen hafta Everton maçında sakatlanan Senegalli 24 yaşındaki milli futbolcunun sezon sonuna kadar sahalardan uzak kalacağını söyledi.

Mane'nin sakatlığı nedeniyle ameliyata girmesi gerektiğini belirten Kloop, "Sakatlık pozisyonunu tekrar izlediğimde, zaten böyle bir durum yaşanacağını tahmin etmiştim." diye konuştu.

Liverpool formasıyla bu sezon 29 maça çıkan Sadio Mane, 13 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Futbolİngiltere Premier LigLiverpoolSadio Mane
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