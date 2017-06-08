Liverpool'dan Van Dijk transferinde geri adım





İSTANBUL (AA) - Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk'in transferinde ısrarcı davranarak Southampton'ın tepkisine neden olan Liverpool, rakibinden ve taraftarlarından özür diledi.

"Merseyside" ekibinden yapılan açıklamada, medyada yer alan haberlerin iki kulüp arasında yanlış anlamaya neden olduğu belirtilerek, "Southampton'ın sahibinden, yönetiminden ve taraftarlarından özür dileriz. Southampton'ın tutumuna saygı duyuyoruz ve futbolcuyla artık ilgilenmiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Southampton, Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'un art arda attığı telefon mesajlarının ardından kulübün izni olmaksızın 25 yaşındaki futbolcuyla Blackpool'da buluştuğunu ileri sürmüş ve Premier Lig yönetiminden Liverpool'un girişimlerini araştırmasını istemişti.

İngiliz basını, ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle ocak ayından bu yana forma giymemesine karşın Liverpool'un yanı sıra Arsenal, Chelsea ve Manchester City'nin de transfer listesinde yer alan Virgil van Dijk için "Kırmızılar"ın 60 milyon sterlin bonservis ödemeyi göze aldığını, futbolcuya da haftalık 180 bin ile 200 bin sterlin arasında ücret ödemeye hazırlandığını iddia etmişti.

Hollandalı futbolcunun Southampton ile 5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Liverpool, son üç yılda Southampton'dan Adam Lallana, Dejan Lovren, Sadio Mane, Nathaniel Clyne ve Rickie Lambert'i kadrosuna katmıştı.