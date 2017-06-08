Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe İnan Ekici israil
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

Liverpool'dan Van Dijk transferinde geri adım

- İngiliz kulübü, Southampton'dan özür dileyerek, Hollandalı futbolcuyla artık ilgilenmediğini duyurdu

Liverpool'dan Van Dijk transferinde geri adım


İSTANBUL (AA) - Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk'in transferinde ısrarcı davranarak Southampton'ın tepkisine neden olan Liverpool, rakibinden ve taraftarlarından özür diledi.

"Merseyside" ekibinden yapılan açıklamada, medyada yer alan haberlerin iki kulüp arasında yanlış anlamaya neden olduğu belirtilerek, "Southampton'ın sahibinden, yönetiminden ve taraftarlarından özür dileriz. Southampton'ın tutumuna saygı duyuyoruz ve futbolcuyla artık ilgilenmiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Southampton, Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'un art arda attığı telefon mesajlarının ardından kulübün izni olmaksızın 25 yaşındaki futbolcuyla Blackpool'da buluştuğunu ileri sürmüş ve Premier Lig yönetiminden Liverpool'un girişimlerini araştırmasını istemişti.

İngiliz basını, ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle ocak ayından bu yana forma giymemesine karşın Liverpool'un yanı sıra Arsenal, Chelsea ve Manchester City'nin de transfer listesinde yer alan Virgil van Dijk için "Kırmızılar"ın 60 milyon sterlin bonservis ödemeyi göze aldığını, futbolcuya da haftalık 180 bin ile 200 bin sterlin arasında ücret ödemeye hazırlandığını iddia etmişti.

Hollandalı futbolcunun Southampton ile 5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Liverpool, son üç yılda Southampton'dan Adam Lallana, Dejan Lovren, Sadio Mane, Nathaniel Clyne ve Rickie Lambert'i kadrosuna katmıştı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
LiverpoolSouthamptonVirgil Van Dijk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5