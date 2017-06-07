Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe ekonomi emekli aylığı
Emekliye bayram müjdesi
Emekliye bayram müjdesi
Futbolda en çok o kazandı
Futbolda en çok o kazandı
Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de
İstanbul bu hafta filme doyacak
  AR-GE mühendisi yetiştiriyorlar
  Ar-Ge mühendisi yetiştiriyorlar
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası

Liverpool'un Van Dijk ısrarı Southampton'ı kızdırdı

- Teknik direktör Klopp ve Virgil van Dijk'in izinsiz buluştuğunu iddia eden Southampton, Premier Lig yönetimine başvurdu - Southampton'da son 3 yılda 5 futbolcu alan Liverpool, Hollandalı futbolcu için 60 milyon sterlinlik rekor bedeli gözden çıkardı

Liverpool'un Van Dijk ısrarı Southampton'ı kızdırdı


İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Virgil van Dijk transferinde ısrarcı davranması Southampton ile "Merseyside" ekibini karşı karşıya getirdi.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'un 25 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusuna art arda attığı telefon mesajlarının ardından kulübün izni olmaksızın ikilinin Blackpool'da buluştuğunu ileri süren Southampton yönetimi, Premier Lig yönetiminden Liverpool'un girişimlerini mercek altına almasını talep etti.

Liverpool, ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle ocak ayından bu yana forma giymemesine karşın Chelsea ve Manchester City'nin de transfer listesinde yer alan Virgil van Dijk ile ilgili iddialar hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, Southampton ise 5 yıllık daha sözleşmesi bulunan yetenekli futbolcuyu satmak istemiyor.

Şampiyonluk özlemini gidermek ve Avrupa kulvarında başarılı olmak için güçlü bir kadro kurmaya çalışan Liverpool, Hollandalı futbolcu için 60 milyon sterlini gözden çıkardı. Transferin gerçekleşmesi halinde bu rakam, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in Chelsea'den Brezilyalı David Luiz'i renklerine bağlarken bir savunma oyuncusu için ödenen 50 milyon sterlinlik rekoru geride bırakacak.

"Merseyside" temsilcisi, son üç yılda Southampton'dan Adam Lallana, Dejan Lovren, Sadio Mane, Nathaniel Clyne ve Rickie Lambert'i kadrosuna katmıştı.

Liverpool, transfer etmek istediği futbolcular için rakipleriyle ilk kez ihtilafa düşmüyor. 2000 yılında Middlesbrough'da forma giyen Christian Ziege'in transfer sürecinde 20 bin sterlin para cezası alan İngiliz ekibi, Stoke City'nin 12 yaşındaki futbolcusunu almak isterken kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle nisan ayında 100 bin sterlin para ve akademi futbolcuları için 2 yıl transfer yasağı cezasına çaptırılmıştı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier LigLiverpoolSouthamptonVirgil Van Dijk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5