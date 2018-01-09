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Lösemi hastası futbolcu hayatını kaybetti

- Honduraslı oyuncu Garcia, 29 yaşında hayata gözlerini yumdu

Lösemi hastası futbolcu hayatını kaybetti


İSTANBUL (AA) - Hondurasfutbolcu Juan Carlos Garcia, 29 yaşında hayatını kaybetti.

İngiliz ekibi Wigan Athletic'in 2013 yılında renklerine bağladığı savunma oyuncusu Garcia, üç yıldır mücadele ettiği lösemi hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuya her türlü desteğin verildiği belirtilerek, "Trajik bir haber aldık. En içten duygularla ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Garcia, Honduras Milli Takımı formasıyla FIFA 2014 Dünya Kupası'nda mücadele etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
FutbolHondurasJuan Carlos GarciaLösemiWigan Athletic
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