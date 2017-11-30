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Lucas Lima, Palmeiras'ta

- Palmeiras, Santos ile sözleşmesi yıl sonunda bitecek Brezilyalı orta saha oyuncusu Lucas Lima'yı 5 yıllığına kadrosuna kattı

Lucas Lima, Palmeiras'ta


İSTANBUL (AA) - Brezilya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Palmeiras, Santos ile sözleşmesi yıl sonunda bitecek Lucas Lima'yı bonservis bedeli ödemeden transfer etti.

Palmeiras Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Lucas Lima ile 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Bir dönem adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı milli orta saha oyuncusu, 2014'ten bu yana giydiği Santos formasıyla bu sezon 33 maçta bir gol, 12 asistlik performans sergiledi.



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FutbolLucas LimaPalmeiras
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