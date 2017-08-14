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Lucescu, Fenerbahçe'yi ziyaret edecek

- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Lucescu, yarın Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman ile bir araya gelecek

Lucescu, Fenerbahçe'yi ziyaret edecek


İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yarın Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile görüşecek.

Fenerbahçe Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre Lucescu, Can Bartu Tesisleri'ndeki sabah antrenmanında sarı-lacivertli takımı ziyaret edecek.

Rumen teknik adam, antrenmandan sonra Kocaman ile fikir alışverişinde bulunacak.


- Kocaman, UEFA listesi için tercih yapacak


Teknik direktör Kocaman, 17 Ağustos Perşembe günü Makedonya'nın Vardar takımıyla oynayacakları UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı öncesi, takımın UEFA listesine eklenmesi için yeni transferlerden Guiliano ve Soldado arasında tercih yapacak.

Miroslav Stoch'un Çekya ekibi Slavia Prag'a gönderilmesiyle sarı-lacivertli ekibin UEFA listesinde bir kişilik yer açılmıştı.

Öte yandan, Antalyaspor'un, sarı-lacivertli futbolculardan Salih Uçan'a transfer teklifi yaptığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

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A Milli Futbol TakımıAykut KocamanFenerbahçeFutbolMircea LucescuSüperlig
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