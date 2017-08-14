Lucescu, Fenerbahçe'yi ziyaret edecek

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yarın Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile görüşecek.
Fenerbahçe Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre Lucescu, Can Bartu Tesisleri'ndeki sabah antrenmanında sarı-lacivertli takımı ziyaret edecek.
Rumen teknik adam, antrenmandan sonra Kocaman ile fikir alışverişinde bulunacak.
- Kocaman, UEFA listesi için tercih yapacak
Teknik direktör Kocaman, 17 Ağustos Perşembe günü Makedonya'nın Vardar takımıyla oynayacakları UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı öncesi, takımın UEFA listesine eklenmesi için yeni transferlerden Guiliano ve Soldado arasında tercih yapacak.
Miroslav Stoch'un Çekya ekibi Slavia Prag'a gönderilmesiyle sarı-lacivertli ekibin UEFA listesinde bir kişilik yer açılmıştı.
Öte yandan, Antalyaspor'un, sarı-lacivertli futbolculardan Salih Uçan'a transfer teklifi yaptığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.