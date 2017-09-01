Lucescu'dan Ukrayna maçı değerlendirmesi

ROMA (AA) - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın Ukrayna ile yapacakları grup maçında, takımının teknik becerisi ve tecrübesine güvendiğini belirtti.

İtalya'nın La Gazzetta dello Sport gazetesine demeç veren Lucescu, Kharkiv kentinde yarın Ukrayna ile yapacakları maçı ve Türk futbolunun geleceğini değerlendirdi.



"Ukraynam benim, seni yenmek zorundayım" başlığıyla yayımlanan röportajda, 72 yaşındaki Rumen teknik adam, Shakhtar Donetsk'i 12 yıl boyunca çalıştırması sebebiyle Ukrayna Milli Takımı'nın güçlü ve zayıf taraflarını iyi bildiğini kaydetti.

Görev aldığı dönemde Ukrayna futbolunda pek çok şeyi değiştirdiğini söyleyen Lucescu, Shakhtar Donetsk takımında geliştirdiği sistemin, Ukrayna Milli Takımı'na da örnek olduğunu savundu.

Ukrayna'nın teknik direktörü Andriy Shevchenko'nun zeki biri olduğunu ve sistemi koruduğunu kaydeden Lucescu, "Ukrayna, grupta topa ve oyuna hakim bir takım hüviyetinde. Gençliklerini ve fiziki kapasitelerini sahaya yansıtıyorlar. Türkiye, Ukrayna'ya karşı teknik becerisi, tecrübesi ve mücadele etme kapasitesiyle karşılık verecek. Bu nedenle, son defa büyük bir turnuvada oynama şansı olabilecek oyuncuları kadroya çağırdım." ifadelerini kullandı.





- Yabancı futbolcu eleştirisi





Türk futbolunu nasıl bulduğuna yönelik soruya ise Mircea Lucescu, "Türkiye'den 2004 yılında ayrılmıştım. O dönemde Türkiye, uluslararası arenada daha çok tanınıyordu. Milli takım dünya üçüncüsü olurken, Galatasaray ise Arsenal ve Real Madrid'i yenerek, UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazandı. Türkler, iyi oynadığında İtalyan ve İngilizleri yeniyordu. Artık maçlarda takımlar sınırsız yabancıyla oynuyorlar. Bu nedenle eski takımı yakalamak zor." yanıtını verdi.

Bir ülkenin büyük kulüplerinin, milli takımın çekirdeğini oluşturmasını gerektiğini kaydeden Lucescu, "Bugün böyle değil. Milli takıma, oyuncuların pek çoğu farklı kulüp ve ülkelerden geliyor. Onları kısa süre içerisinde bir sisteme adapte etmeliyim. Bu kolay değil. Belki yabancı oyuncular, bir gün gençlerin gelişiminde değerli olacak ama A Milli Takım için bu durum sorun yaratıyor. Serbest dolaşımın olduğu yerlerde gençlere daha çok fırsat doğabilir ama diğer ülkelerin liglerinde yer alan kulüpler, kadrolarıyla milli takıma yardımcı olmalı. Benim dönemimde sahada 7 Türk oyuncu vardı ve çok daha büyük işler yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.





-"Hakan, Milan'da çok iyi işler yapabilir"





Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu ve Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'in takımlarına katkısının nasıl olacağı yönündeki soru üzerine Mircea Lucescu, "Hakan Çalhanoğlu, Milan'da çok iyi işler yapabilir. Olağanüstü bir kalitesi var ve Almanya gibi disiplinli futbol kültürü bulunan bir ülkeden geliyor. Cengiz Ünder, iki sezon önce Türkiye'nin alt liglerinde oynuyordu. O seviyeden Roma'ya geliyorsanız, kaliteniz var demektir. Cengiz, Inter karşısında 3 dakikada gösterdiği performansla beni etkilemesini bildi." şeklinde görüş belirtti.





- "VAR, oyunun yanı sıra heyecanı da kesiyor"





Lucescu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini beğenmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Futbol sadece 90 dakika değildir ve bir hafta boyunca her yerde konuşulur. Şimdi ne konuşulacak? Futbol, yaşamdır. Yaşamın özü de heyecandır. Stattaki bir taraftarı düşünün. Bir gole seviniyor ve 30 saniye sonra deniyor ki gol değil. Aynı şekilde rakip taraftar ne yapacak? 'Gol değil' diye mi sevinecek? VAR, oyunun yanı sıra heyecanı da kesiyor. Bu nedenle beğenmedim."

Ukrayna'da çalıştığı dönemde en güzel anısının 2009 yılında Kadıköy'de yaşandığını söyleyen Rumen teknik adam, "Shakhtar Donetsk'in 2009 yılında finalde Werder Bremen'i yenerek UEFA Kupası'nı kazanmasını unutamam. Uluslararası boyutta kazanılan başarılar, daha mutlu ediyor." yorumunu yaptı.



Serie A'ya yönelik değerlendirmelerde de bulunan 72 yaşındaki Lucescu, "Bu yıl, Inter'in sezonu olabilir. Aynı şekilde Milan da kazanabilir. Roma'ya da dikkat etmek lazım. Inter karşısında onları direkler durdurdu. Juventus'un daha çok Şampiyonlar Ligi’ne odaklanacağını düşünüyorum. Çünkü, o kupayı kazanma zamanları geldi. Ligi 6 senedir üst üste kazanıyorlar zaten." ifadelerini kullandı.