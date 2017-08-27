Ludogorets ile Pirin yenişemedi

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile C Grubu'nda yer alan Bulgaristan temsilcisi Ludogorets, lig maçında konuk konuk ettiği Pirin ile 1-1 berabere kaldı.
Razgrad kentindeki Ludogorets Arena'da oynanan mücadelede, ev sahibi ekip 61. dakikada Madagaskarlı futbolcusu Abel Anicet'in attığı golle 1-0 öne geçse de 87. dakikada Pirin'den Stanislav Kostov'un golüne engel olamadı ve müsabaka 1-1 sona erdi.
Ludogorets, liginde bir maçı eksik 14 puanla ikinci sırada yer alırken, Pirin 6 puanla 10. sırada bulunuyor.