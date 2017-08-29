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Luis Neto, İstanbul'da

- Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelere başladığı Portekizli futbolcu Neto, İstanbul'a geldi

Luis Neto, İstanbul'da


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelere başladığını duyurduğu Rus takımı Zenit'in Portekizli futbolcusu Luis Neto, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı'na gelen Neto'yu burada sarı-lacivertli kulübün yetkilileri ve Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı.

Sağlık kontrolünden geçecek 29 yaşındaki Portekizli stoperle, transfer görüşmelerine İstanbul'da devam edilecek.

Neto, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Daha önce görüşmeler sürüyordu, sonunda gelme fırsatını yakaladım. Artık kulübü ve şehri daha yakından tanıyabileceğim. Giuliano ile Rusya'dan tanışıyordum. Bruno ve Raul Meireles ile de tanışıklığımız vardı, güzel şeyler duydum. Umarım güzel bir macera olur ve burada maceram mutlu bir şekilde başlar." ifadelerini kullandı.

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