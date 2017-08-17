Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adalet Bakanı Abdulhamit Gül fesh Danışmanlar Konseyini
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı

Luis Suarez bir ay yok

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Uruguaylı golcüsü Luis Suarez'in sahalardan bir ay uzak kalacağını duyurdu.

Luis Suarez bir ay yok

ANKARA (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Uruguaylı golcüsü Luis Suarez'in sahalardan bir ay uzak kalacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Barcelona'nın Real Madrid'e 2-0 yenildiği İspanya Süper Kupası rövanş maçında sakatlanan Suarez'in sağ dizinde şişlik tespit edildi.

Futboldan bir ay uzak kalması beklenen Suarez'in, ligdeki Real Betis, Alaves, Espanyol ve Getafe karşılaşmalarını kaçıracağı bilgisi verildi.

Aynı maçta yaşadığı sakatlık sonrası sol kasığında zorlanma meydana gelen Gerard Pique'nin ise Real Betis'e karşı oynamasının şüpheli olduğu belirtildi.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BarcelonaFutbolLuis SuarezSpor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5