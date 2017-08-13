Maçın ardından

İZMİR (AA) - Süper Lig'de 2017-2018 sezonu ilk maçında Göztepe ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, "Bizim işimiz doğru zamanda doğru oyuncuları oynatmak. Bundan sonra da buna dikkat etmeye çalışacağız." dedi.

Kocaman, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, ilk 9 hafta şampiyonluk yarışında olacaklarını düşündükleri rakiplerle oynayacaklarını, bu 9 maçın içindeki Göztepe maçını da kayıpsız geçmek istediklerini ancak bunu gerçekleştiremediklerini söyledi.

Müsabakaya güzel bir golle başladıklarını ancak santra yapıldıktan sonra adeta topa dokunmadan gol yediklerini belirten Kocaman, "Bu nedenle stratejimiz değişti, bu gol bizi düşüren bir durum oldu." ifadelerini kullandı.

Kocaman, 30. dakikadan sonra kendi oyunlarını kabul ettirmeye başladıklarını ancak top hızını ayarlayamadıklarını ve böylece rakiplerinin kendi sahasına yerleştiğini, bunu açmanın da zor olduğunu kaydetti.

Ciddi bir fırsatla başladıkları ikinci yarıda 2-2'den sonra şuursuz bir oyun oynandığını aktaran Aykut Kocaman, "5 önde, 5 arkada gibi oynamaya başladık. Rakibin tamamen istediği oyuna döndü. Onlar uzun toplarla oynamaya çalışıyorlardı. Rastlantısal durumlara kaldı, bu da kazanmak için yetmedi." diye konuştu.

Kocaman, Fenerbahçe'nin bireysel hatalardan gol yediği belirtilip, kaleci mevkisinde bir değişiklik düşünüp düşünmediği sorusuna, "Bizim işimiz doğru zamanda doğru oyuncuları oynatmak. Bundan sonra da buna dikkat etmeye çalışacağız." yanıtını verdi.





- "Şampiyonluk basit gol yememekten de geçiyor"





Aralarına katılacak oyuncuların bulunduğunu, bu isimlerin son derece güçlü, yetenekli ve skor yapabilen isimler olduğunu vurgulayan Aykut Kocaman, "Onların katılımının diğer taraflara da etki edeceğini düşünüyorum. Gol sayımız 70 olur mu bilmiyorum ama şampiyonluk basit gol yememekten de geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hücum hattına birkaç hafta sonra Fernandao'nun da katılacağını hatırlatan Kocaman, Soldado ve Giuliano transferlerinin de Fenerbahçe'yi daha kuvvetli hale getireceğine inandığını kaydetti.

Katılan oyuncularla üstün bir kadrolarının olduğunu belirten Kocaman, "Bu sene şampiyon olacağız biz. Şampiyon olmak için her türlü çabayı göstereceğiz, şampiyon olacağız. Kayıplar olacaktır, bundan sonra da olabilir." diyerek sözlerini tamamladı.