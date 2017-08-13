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Maçın ardından

- Samsunspor Teknik Direktörü Özalan: "Sahamızda 2 puan kaybettik" - Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Kalpar: "Takım olarak üretken olamadık, üretken olamayınca pozisyon yakalayamadık"

Maçın ardından

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Alpay Özalan, sahalarında 0-0 berabere kaldıkları Gazişehir Gaziantep maçına ilişkin, "Sahamızda 2 puan kaybettik." dedi.

Özalan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın özellikle gol bölgesinde sıkıntı çektiğini söyledi.

Buldukları pozisyonları cömertçe harcadıklarını vurgulayan Özalan, "Sahamızda 2 puan kaybettik. Bunun telafisinin Manisaspor maçında kesinlikle ve kesinlikle alınması lazım. Ama oyuncularımı kazanmak arzusundan ve hırsından dolayı kutlamak istiyorum. Sahada tek eksiğimiz goldü, onu bir türlü bulamadık. Gerekli pozisyonlara girdik, bir pozisyonda top direkten döndü. Maçın hakemi iki penaltımızı vermedi, bu üzüntü vericidir." diye konuştu.

Yeni transfer ettikleri 4 yabancı oyuncunun lisanslarını yetiştiremediklerini aktaran Özalan, "Lisansları çıksa da oynatamazdım, hazır değiller. Ancak Manisaspor karşısında bu oyuncuların kariyerlerinden faydalanacağım. Takımımız hazır hale geldiği zaman bu ligde iddialı işler yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.


- Gazişehir Gaziantep cephesi


Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar ise iki takımın da 2'er puan kaybettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Böyle sıcak bir havada top oynamak kolay değil. İki takımın oyuncularını da kutluyorum, iyi oynadılar. Takım olarak üretken olamadık, üretken olamayınca pozisyon yakalayamadık. Gol atamayınca deplasmanda gol yememek de önemli, bunu oyuncularım yaptı. Deplasmanda alınan 1 puan, iyi puandır."

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Alpay ÖzalanGazişehir GaziantepsporGazişehir Gaziantepspor Teknik Direktörü Hüseyin KalparSamsunspor
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