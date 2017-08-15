



ELAZIĞ (AA) - TFF 1. Lig'de sahasında Altınordu'ya 2-0 mağlup olan Elazığspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, ''Çok iyi bir hazırlık devresinden sonra kendi sahamızda ilk maçımızı kaybetmek, istemezdik.'' dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altıparmak, kazanabilecekleri bir karşılaşmayı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını belirtti.

Çok sayıda yüzde yüz gol olabilecek pozisyonları kaçırdıklarını ifade eden Altıparmak, kaçırdıkları gollerin rakibe direnç sağladığını ve bunun sonucunda golü kendi kalelerinde gördüklerini aktararak, şunları söyledi:

''Hemen hemen çalıştığımız her şeyi sahada yaptık diyebilirim, özellikle yan toplarda. Ancak 15'e yakın yüzde yüz gol kaçırdık. Sadece stoperlerimizin 6 tane yüzde yüz gol pozisyonu vardı. İlk maçlar her zaman zordur, taraftarımızın önünde lige galibiyetle başlamak istiyorduk. Çok iyi bir hazırlık devresinden sonra kendi sahamızda ilk maçımızı kaybetmek istemezdik. Bunun için çok üzgünüm, oyuncularım da çok üzgün. Ancak böyle oynadığımız sürece belki bir tane maçı kaybederiz."





- Altınordu cephesi





Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise maçın ilk yarısının kendi kontrollerinde geçtiğini ve topla buluştukları anda üretken bir oyun ortaya koyduklarını dile getirdi.

İlk yarıda çok sayıda hücum pozisyonuna girdiklerini vurgulayan ancak ikinci devrede rakibin baskısını daha fazla hissettiklerini belirten Eroğlu, ''Rakip de isteğini, coşkusunu seyirciyle ikinci yarı artırdı. O dakikalarda tabii biraz tedirgin olduk. Saha içerisinde topa sahip olma oranımız düştü. Son bölümde yine rakip eksilince tekrar oyunu lehimize almaya başladık. Gerçekten karşımızda güçlü bir Elazığspor vardı. Burada galip gelmek bizim adımıza mutluluk verici.'' değerlendirmesinde bulundu.



