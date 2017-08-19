MANİSA (AA) - TFF 1. Lig'de sahasında Samsunspor'a 1-0 mağlup olan Manisaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Maçın ilk 20 dakikası istediğimiz gibi gitti. Ondan sonra benim anlamadığım konsantre eksikliği yaşadık." dedi.

Karafırtınalar, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, oyuncuların maçı kazanmak için ellerinden geleni yaptığını söyledi.

Takımına güvendiğini ifade eden Karafırtınalar, şunları kaydetti:

"Maçın ilk 20 dakikası istediğimiz gibi gitti. Ondan sonra benim anlamadığım konsantre eksikliği yaşadık. Birkaç tane pozisyon verdik bu arada ama daha sonra dengeyi sağladık. ‘Golü atarız’ dediğimiz anlarda yediğimiz bir kontra ve devamında da defansta ciddi bir hatayla 1-0 geriye düştük. İkinci yarı yaptığımız değişiklikler olumluydu. Oyunsal anlamda pozitif etkisi oldu. Ben şansa inanan bir insan değilim ama şanssızlığa inanmaya başladım artık. Son 4 penaltının kaçması manidar. Bu ligin en usta oyuncuları kaçırıyor. Oyuncularım elinden geleni yaptı. Bundan sonra da yapacaklardır. Bu takım bizim, sahip çıkmalıyız. Geçen sene buraya geldiğimizde 3 haftada sıfır çekmiştik ama ondan sonra 40 puan toplamayı başardık."





- Samsunspor cephesi





Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, deplasmanda alınan ilk 3 puanın kendileri için büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Sezonun ilk 3 puanını taraftarlarına ve camiaya hediye ettiğini belirten Özalan, şöyle konuştu:

"Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar kazanma hırsını sahaya yansıttılar. İlk yarı istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. İkinci yarıda bir taktik değişikliğiyle önde basarak başladık ve golü bulduk. İkinci yarı pas yüzdemiz yükseldikçe oyuna hakim olduk. Normalde çok farklı skor elde edeceğimiz maçta son saniyelerde yaşadığımız stres bize yakışmadı. Deplasmanda alınan 3 puanın önemi çok büyük. 3 puan bir serinin başlangıcı olur."

