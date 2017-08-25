



SAMSUN (AA) - Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, TFF 1. Lig'in 3. haftasında sahalarında 1-0 mağlup oldukları Adana Demirspor maçında iyi oynamalarına rağmen yenildikleri için üzüldüklerini söyled.

Özalan, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, ani gelişen ataktan yedikleri gol sonrasında oyuncularının moral ve motivasyonunun kaybolduğunu bildirdi.

Takımın hücum bölgesini değişiklikler yaparak güçlendirdiklerini aktaran Özalan, "Gol atmak için tüm riskleri aldık. Çok gol pozisyonuna girdik ve bunları gole çevirmemiz gerekiyordu. Bir tane gol atabilsek belki maç daha farklı bir şekilde bitebilirdi. Hakemin kötü yönettiği ve iyi oynadığımız bir maçtan mağlup ayrılmak çok üzücü. " diye konuştu.

Takımının özellikle kanatları iyi kullanamadığına işaret eden Özalan, kendi sahalarında kaybetmekten memnun olmadığını dile getirdi.





- Adana Demirspor cephesi





Adana Demirspor Teknik Direktörü Giray Bulak ise ligde bu sezon ilk kez kazandıklarını belirterek, oyuncularını kutladı.

Oyuncularının kazanmak için sahaya iradelerini koyduğunu vurgulayan Bulak, şunları kaydetti:

"Biz, bir proje takımıyız. 25 yeni oyuncusu olan takımım, ligdeki ilk 2 maçta öne geçmesine rağmen bunu koruyamamıştı ama bugün oyuncularım skoru da korumasını bildi. Zemin futbol oynamaya müsait olmamasına rağmen iyi mücadele ettik. Bu tür zeminler oyuncuları sakatlar, nitekim de Samsunsporlu futbolcu Kenan Karışık bu nedenle sakatlandı ve oyundan çıktı. Birçok oyuncumuz da sahanın dengesiz olması nedeniyle rakibini sakatlamak zorunda kaldı. Oyunda tempo iyiydi. Bugün oyuncularımızın gösterdiği iyi mücadele ve kazanma iradesinden dolayı kazandık."